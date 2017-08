Amberg: Hundehalterin stellt sich nach Hundebiss

AMBERG - Ein 83-jähriger Fahrradfahrer war am Donnerstag von einem nicht angeleinten Hund gebissen worden. Aufgrund der ausführlichen Berichterstattung in allen Medien, meldete sich am Freitagmorgen die gesuchte Hundehalterin und teilte das Geschehen aus ihrer Perspektive mit.

Die 48-jährige Ambergerin hatte laut ihren Schilderungen den Hund an der Leine und der Fahrradfahrer hätte zwischen ihr und dem Hund durchfahren wollen. Dabei übersah er die Leine und verhedderte sich mit dem Rad darin, sodass er mit dem Fahrrad auf den Hund fiel und die 48-jährige wiederum auf den Fahrradfahrer. Der Hund habe aus Panik zugebissen, sich aus dem Halsband gewunden und ist davongelaufen.

Sie selbst wurde dabei ebenfalls verletzt und habe nicht tatenlos zugesehen, wie der Hund den Senior gebissen hat. Die Hundehalterin hatte dem Verletzen Hilfe angeboten, die er - wohl unter Schock stehend - nicht angenommen und stattdessen sein Fahrrad weggeschoben hat.

Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, inwieweit es die subjektiven Wahrnehmungen der beiden Parteien ermöglichen, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, da keine unbeteiligten Zeugen den Unfall gesehen haben.

Abschließend bleibt jedoch festzustellen, dass der 83-jährige von dem Hund in den Kopf gebissen wurde, er stark geblutet hat und beide Parteien unter Schock standen. Um sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten zu können und um Missverständnissen vorzubeugen, ist es jedoch immer anzuraten, die Polizei zu verständigen.

