Amberg-Sulzbach: Grüne legen altes Thema neu auf

Fraktion stellt Antrag auf Außenstellen bei der KFZ-Zulassung — Verwaltung sieht darin steigende Kosten - vor 2 Stunden

AUERBACH/AMBERG - Das Thema ist fast so alt wie die Landkreisreform des Jahres 1972 selbst: Die KFZ-Zulassung beziehungsweise die Forderung von Außenstellen außerhalb Ambergs. Jetzt legt die Fraktion der Grünen im Amberg-Sulzbacher Kreistag das Thema neu auf.

Da geht es entlang zur Zulassungsstelle. Die Fraktion der Grünen im Amberg-Sulzbacher Kreistag würden im Landkreis gerne mehr solcher Schilder sehen, die auch zu Außenstellen weisen. © Armin Weigel/dpa



Bereits im Juni hat Fraktionssprecherin Marianne Mimler-Hofmann aus Auerbach ihren Antrag an Kreisausschuss und Kreistag formuliert. Diese mögen beschließen, dass in größeren und/ oder entfernt liegenden Landkreiskommunen Außenstellen der KFZ-Zulassungsstelle eingerichtet werden. "Wir wollten einfach mal wieder nachbohren", sagt die Grünen-Kreisrätin auf Anfrage der NN-Redaktion, warum gerade jetzt das schon zigfach diskutierte Thema wieder aufgegriffen wurde. Und weiter: Die Ökomodellregion Amberg-Sulzbach verfüge jetzt über eine Regionalmanagerin und ein Nachhaltigkeitskonzept. Aus Sicht der Grünen sei die Errichtung von KFZ-Zulassungsmöglichkeiten zum Beispiel in Sulzbach-Rosenberg, Auerbach oder Schmidmühlen ganz im Süden des Landkreises "wirklich nachhaltig". Außerdem verweist Mimler-Hofmann in ihrem Antrag auf den Aspekt der Bürgernähe. "Dabei mögen wir uns am Landkreis NEW orientieren, der in Eschenbach schon lange Zeit eine Außenstelle der KFZ-Zulassungsstelle unterhält".

Die Kreisverwaltung hat für die Sitzung des Kreisausschusses am kommenden Montag eine zwölfseitige Sitzungsvorlage zu dem Thema erarbeitet. Auf den Punkt gebracht kommt sie darin zu dem Ergebnis: Die Schaffung von Außenstellen sei unwirtschaftlich, widerspreche dem Trend zur Verschlankung der Verwaltungen und erfülle auch die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Zahl der zugelassenen Fahrzeuge nicht.

Absolut unwirtschaftlich

Die Verwaltung räumt in ihrer Sitzungsvorlage ein, dass sich in den vergangenen 20 Jahren die technischen Rahmenbedingungen geändert hätten, die heute den Betrieb von Außenstellen deutlich einfacher möglich machen würden. "Nicht geändert haben sich jedoch die organisatorischen und kaufmännischen Gesichtspunkte, die den Betrieb von Außenstellen nach wie vor absolut unwirtschaftlich machen."Grundsätzlich unterscheidet die Kreisverwaltung drei Möglichkeiten beim Thema Außenstellen: Variante eins: Errichtung einer KFZ-Zulassungsstelle als Außen- und Nebenstelle des Landratsamtes, das heißt, diese ist ein Teil des Landratsamtes. Variante zwei: Übertragung der Aufgaben und Zuständigkeiten an eine Gemeinde in vollem Umfang, jedoch beschränkt auf den Fahrzeugbestand der jeweiligen Gemeinde. Variante drei: Teilweise Übertragung von Aufgaben, ebenfalls beschränkt auf den Fahrzeugbestand der jeweiligen Gemeinde.

Über eine eigene Außenstelle kann der Kreistag entscheiden. Bei der Übertragung der Aufgabe an eine Gemeinde entscheidet allerdings das Ministerium im Einvernehmen mit dem betroffenen Landkreis. Außerdem legt die Verordnung über die Zuständigkeiten im Verkehrswesen fest, dass der registrierte Fahrzeugbestand in der jeweiligen Gemeinde die Zahl von 10 000 nicht unterschreitet. In Auerbach waren Ende Mai 8651 Fahrzeuge zugelassen, so die Kreisverwaltung. Einzig Sulzbach liege über der geforderten Zahl.

Die Komplettübertragung des Zulassungswesens an eine Gemeinde gebe es in Bayern aktuell nur ein Mal. Die Verwaltung kommt zu dem Schluss, dass jede Form einer Außen- oder Nebenstelle, egal ob bei einer Gemeinde angesiedelt oder durch das Landratsamt betrieben, "stets einen unwirtschaftlichen Betrieb darstellt". Im übrigen habe sich der Kreistag schon bei der Reform im Jahr 1972 mit diesen Fragen beschäftigt. Ziel der Reform sei es aber gewesen, leistungsfähige Verwaltungseinheiten zu schaffen. Eine Ausgliederung von Teilen der Verwaltung würde genau jenen Zielen entgegenlaufen. "Das ist nicht im Sinne einer Verschlankung der öffentlichen Verwaltung und Kosteneinsparungen", so die Verwaltung in ihrer Vorlage. Bürgerfreundlichkeit dürfe sich nicht nur auf den Ruf nach kürzeren Wegstrecken und mehr Komfort für den Kunden beziehen, sondern sie müsse auch die finanziellen Aspekte berücksichtigen, zu denen insbesondere die Belange der Steuerzahler gehören.

Komplexes System

Der Personal- und auch der Sachaufwand für eine Außenstelle verursache auf jeden Fall zusätzliche Kosten. Es seien ein Schalterraum und ein Warteraum für Besucher nötig, aber auch die technische Einrichtung, sanitäre Anlagen und schlussendlich auch Parkplätze vor der Tür. Die Verwaltung sieht auch Probleme darin, entsprechend qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Das Zulassungswesen für Kraftfahrzeuge sei in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden. Außerdem würden die Kosten bei der Schaffung von Außenstellen auch in der Amberger Zentralstelle steigen. Dort würden dann weniger Fahrzeuge an- oder abgemeldet, die Betriebskosten würden aber die gleichen bleiben.

"Es kann nicht im Sinne einer effizienten Verwaltung und auch nicht der Bürgerschaft sein, das Dienstlei-stungsangebot insgesamt bei geringerer Qualität zu verteuern." Und die Verwaltung weiter: "Es ist äußerst fraglich, ob der Aufwand und die Kosten, die mit einer Außenstellenlösung verbunden sind, die Vorteile rechtfertigen." Und: Die meisten Bürger würden die Zulassungsstelle nur selten, meist im Abstand von mehreren Jahren, aufsuchen. Außerdem werden inzwischen sehr viele Zulassungen von Autohändlern erledigt.

Das Sachgebiet Verkehr am Landratsamt weist in seiner Stellungnahme zum Grünen-Antrag darauf hin, dass mindestens drei Außenstellen errichtet werden müssten, um die Landkreisbewohner gleich zu behandeln. Bei möglichst gleichen Entfernungen wären dies die Bereiche Neukirchen, Hirschau und Ensdorf im Vilstal. Ginge man nach den Zulassungszahlen, müssten Stellen in Auerbach, Sulzbach, Hirschau und Rieden geschaffen werden. Die Verwaltung weist außerdem darauf hin, dass einige Bereiche der Zulassung von Fahrzeugen bereits über das Internet abgewickelt werden könnten. Diese Möglichkeiten würden von den Bürgern aber so gut wie nicht genutzt.

MICHAEL GRÜNER