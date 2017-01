Amberg-Sulzbach: Landkreis-Chef ohne Existenzsorgen

AUERBACH/AMBERG - Es war ein regelrechter Marathon: Landrat Richard Reisinger und seine Stellvertreter Franz Birkl, Brigitte Bachmann und Martin Weiß mussten beim Neujahrsempfang im Landratsamt wieder zahlreiche Hände schütteln. Rund 400 Gäste waren der Einladung zum Neujahrsempfang des Landkreises gefolgt.

Hier begrüßt Landrat Reisinger gerade die Auerbacher CSU-Kreisräte Eugen Eckert und Helmut Zerreis. Foto: Christine Hollederer/Landratsamt



Nach dem Defilee zog Landrat Richard Reisinger samt König Ruprecht (Michael Koller) und seiner „Leibgarde“, dem Stiber-Fähnlein, in den König-Ruprecht-Saal ein. Sowohl der Landkreischef als auch der Festredner, der Vorsitzende des Bayerischen Volkshochschulverbandes, Professor Klaus Meisel, sorgten mit ihren Reden für kurzweilige Unterhaltung.

In seiner Rede beim Neujahrsempfang bekannte Landrat Reisinger, er teile mit den Menschen das klamme Gefühl, dass die Welt zunehmend bedrohlich näher komme. „Aus der Idylle unserer bisherigen großen Existenzfragen und –sorgen“ reiße dies heraus, meinte er. Dann hatte er das Schmunzeln der Gäste gewiss, als er Beispiele für solche „Existenzfragen“ nannte: vom richtigen Normvolumen einer Restmülltonne über die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe bis zur Frage, wie viele Wintervögel der Landrat in seinem Garten füttere. Das Publikum gab Szenenapplaus.

„Wir sind gewiss keine Oase der Glückseligen“, so Reisinger, aber er zeigte sich überzeugt, „dass es der großen Mehrheit von uns derzeit vergönnt ist, relativ sorgenfrei leben zu dürfen.“ Ohne soziale Schieflagen zu vernachlässigen, seien die Rahmenbedingungen im Landkreis „gemessen an der politischen Weltlage schon fast Idylle und Privileg“.

Rekordniedrigquoten der Arbeitslosigkeit, steigende Zahlen an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungszahlen, stabile Gemeindeeinnahmen, Nachfrage nach privaten Grundstücken, und Verlangsamung des prognostizierten Bevölkerungsrückganges. Der Landkreis wurde auch bei der Behördenverlagerung berücksichtigt.

Neu ist die Außenstelle der Hochschule für den öffentlichen Dienst – Fachbereich Polizei — in Kastl. „Das war ein Erfolgserlebnis, weil wir alle nicht nachgegeben haben.“ Allein im touristischen Bereich habe es im vergangenen Jahr fast 300.000 gemeldete Übernachtungen mit einem Bruttoumsatz von 140 Millionen Euro gegeben, verkündete er erfreut. „Trotz dieser beruhigenden Rahmenbedingungen werden wir alles andere als in Selbstzufriedenheit oder Eigenlob abgleiten“, versprach er. „Wir kennen unsere Herausforderungen, wollen die ständige Optimierung und beim wirklich ständigen Fortkommen der Oberpfalz, auch als mittlere Oberpfalz so richtig mit dabei sein.“

Dann zeigte Landrat Reisinger einige Schlaglichter an Investitionen auf. Dazu gehörten Investitionen in das Kommunalunternehmen Krankenhäuser und der Breitbandausbau.

Zum Abschluss wartete die Küche des St. Anna Krankenhauses Sulzbach Rosenberg mit ihrem Chefkoch Andreas Gallner mit einem delikaten mediterranen Überraschungsmenü auf.

„Im Flüchtlingsbereich haben wir uns als humanitärer Landkreis positioniert“, so der Landrat. Haupt- und ehrenamtliche Kräfte würden über Behörden und Mentalitätsgrenzen hinweg den anvertrauten Menschen eine dauerhafte Integrationsperspektive bieten.

