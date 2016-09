Ammoniten-Museum steht vor dem Aus

MUGGENDORF - Das Museumssterben in der Fränkischen Schweiz geht weiter: Nach dem Spielzeugmuseum in Gößweinstein (die NN berichteten) steht nun das Ammoniten-Museum in Muggendorf vor dem Aus.

Blick in das Ammoniten-Museum in Muggendorf: Brigitte Wiedenbein (links) und Verkehrsamtsleiterin Anke Messingschlager präsentieren die Exponate. Das Bild entstand 2011 beim Einrichten des Museums. © Foto: Archiv/Paul Pöhlmann



Das Museum wurde im Jahr 2001 von dem Erlanger Friedrich Wiedenbein in Streitberg eröffnet. Eine reine Privatinitiative – öffentliche Zuschüsse gab es nicht. Vor fünf Jahren zog das Museum nach Muggendorf um, und zwar ins Erdgeschoss des Wiesenttaler Rathauses, direkt an der Bundesstraße 470.

Ausgestellt werden im ersten Raum 150 bis 200 Millionen Jahre alte Ammoniten (versteinerte Kopffüßer) aus der Jura-Zeit. Im zweiten Raum erfährt der Besucher alles Wissenswerte über das ausgestorbene Ammoniten-Tier, über seine Entwicklung und Lebensweise. Das Museum zeigt in 14 Vitrinen rund 500 Objekte, Ammoniten von zirka 150 Arten.

Nun soll das Ammoniten-Museum verkauft werden, weil Besitzer Friedrich Wiedenbein die Sammlung aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr halten kann. Im Landratsamt Forchheim habe man noch keine interne Informationen zu den Plänen erhalten, sagt Kulturreferent Anton Eckert auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten.

Das Museum ist zwar in privater Hand, dennoch macht sich Eckert Gedanken, wie es weitergehen könnte: „Es muss eine Strategie her, wie man damit verfährt.“ Öffentliche Zuschüsse für das Museum schließt er aus. Denn: „Staatliche Gelder in ein privates Museum zu stecken ist nicht möglich.“ Doch wie kann die Sammlung in Zukunft dennoch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden? Er habe ein Konzept angedacht, die Frage sei nur, ob es sich umsetzen lasse. Eckert kann sich vorstellen, dass das Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld die Sammlung oder zumindest einen Teil der Sammlung aufnehmen könnte.

In Tüchersfeld existiert eine geologische Abteilung. Zu sehen sind dort Fossilien, Ammoniten, versteinerte Fische. Prunkstück ist ein Krokodil-Skelett. Wiedenbein sollte nach Ansicht von Eckert Kontakt mit Museumsleiter Rainer Hofmann aufnehmen, um auszuloten, ob die Sammlung dort untergebracht werden könnte. „Voraussetzung ist natürlich, dass ausreichend Platz vorhanden ist“, so Eckert.

Auch wenn es ihm wichtig ist, das kulturelle Erbe, wie diese Ammonitensammlung, zu erhalten, gibt er zu bedenken, dass viele der kleinen Privatmuseen in der Fränkischen Schweiz nicht nachhaltig seien. Die Initiatoren würden oftmals sehr emotional herangehen. Dass auch ausreichend Besucher kommen müssen, um den Betrieb finanziell zu sichern, werde oft nicht bedacht. „Die Leute schätzen in der Regel die Leuchttürme“, betont Eckert. Kleine Museen mit speziellen Sammlungen können in Nischen nur schwer überleben.

