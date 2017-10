An A9-Ausfahrt mit über vier Promille in den Graben

50-jähriger Autofahrer wurde zudem von der Verkehrspolizei Feucht wegen Fahrerflucht gesucht - vor 22 Minuten

MARKTSCHORGAST - Mit über vier Promille Alkohol im Blut landete in den ersten Stunden am Dienstag ein Autofahrer nahe der Autobahnausfahrt Marktschorgast im Straßengraben. Wie sich später herausstellte, wurde er zudem schon von der Polizei Feucht wegen Unfallflucht gesucht.

Gegen 2.30 Uhr kam der VW Passat mit polnischem Kennzeichen auf der Kreisstraße im Bereich der Autobahnauffahrt Marktschorgast von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und landete im Straßengraben. Die hinzukommenden Polizisten bemerkten schnell die Ursache für das fehlende Fahrkönnen. Einen Wert von über vier Promille ergab der Alkoholtest vor Ort. Eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins erfolgten umgehend im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen.

Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass der VW bereits von der Verkehrspolizei Feucht wegen einer Unfallflucht gesucht wurde.

Am Passat sowie am Verkehrsschild entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro. Die Ausnüchterung des 50-Jährigen in der Gewahrsamszelle der Polizei Bayreuth-Land nahm diesmal längere Zeit in Anspruch. Ihn erwartet nun, neben der bestehenden Anzeige wegen Unfallflucht, eine weitere Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

