An Bayreuther Rohbau 20.000 Euro Schaden angerichtet

Unbekannte zerschnitten Kunststoffbahnen auf Flachdach - Polizei sucht zeugen - vor 50 Minuten

BAYREUTH - Einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursachten bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende an einem Rohbau im Bayreuther Gewerbepark "Am Flugplatz".

Als die Dachdeckerfirma am Montagmorgen mit ihrem Arbeiten an dem Rohbau eines Firmengebäudes in der Carl-Kolb-Straße beginnen wollte, bemerkten die Mitarbeiter mehrere herumliegende Glasflaschen und Scherben auf dem Gebäudedach. Bei näherer Betrachtung mussten sie obendrein feststellen, dass auch die bereits angebrachten Kunststoffbahnen durch mehrere, absichtlich gesetzte Schnitte massive Beschädigungen aufwiesen.

Vermutlich waren die unbekannten Täter über ein anstehendes Gerüst auf das Dach des Flachbaus gelangt. Laut Firmeninhaber dürfte der entstandene Schaden etwa bei 20.000 Euro liegen.

Hinweise zu den unbekannten Vandalen nimmt die Polizei Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 entgegen.

