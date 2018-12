"Andachts-Jodler" verbreitet Stimmung

Weihnachtliches Singen ist für viele Königsteiner im Lauf der Jahre zum Pflichttermin geworden - vor 5 Stunden

KÖNIGSTEIN - Das weihnachtliche Singen und Musizieren in der St. Georgskirche ist für viele Königsteiner inzwischen zu einem Muss geworden. Als Schafhirte verkleidet begrüßte Thomas Pirner, Chorleiter, Organist und Organisator, die Besucher in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche. Dabei forderte er die Gäste auf, ihm an diesem Abend zusammen mit den Musikgruppen und Chören auf dem Weg zur Krippe zu folgen.

Mit seinen Liedern „Himmlische Freude“ und „Stimmet Hosianna an“ verbreitete der Gemeinschaftschor der beiden Kirchengemeinden unter der Leitung von Siegfried Knahn echte Weihnachtsstimmung in der St. Georgskirche. © Foto: Klaus Möller



Die Damen vom "Hölzernen Quartett" unter der Leitung von Katharina Kraus gingen mit ihrem fröhlichen Klarinettenspiel voran auf dem musikalischen Weg zur Geburtsstätte Jesu, wobei das mit den Holzblasinstrumenten virtuos vorgetragene Lied "Jingle Bells" besonders gut ankam.

Besonders mit ihrem "Andachts-Jodler" sorgte die Veeh-Harfengruppe von Christine Kredler für echte Weihnachtsstimmung. "Tears in Heaven" und "The First Noel" erklangen am Klavier, bevor der gemeinschaftliche Chor der beiden Kirchengemeinden unter der Leitung von Siegfried Knahn "Himmlische Freude" und Jubelstimmung mit "Jubilate" verbreitete. Die "Kinstoiner Stubenmusi" sang und spielte vom "Weihnachtsmarkt", ehe die Kirchenbesucher mit dem Lied "Mit den Hirten will ich gehen" ihren musikalischen Beitrag zur vorweihnachtlichen Einstimmung beitrugen.

Mit "Freuet euch" ermunterte der ökumenische Gospelchor unter der Leitung von Thomas Pirner die Besucher, den Weg zur Krippe weiter zu gehen. Mit "Pastorale in Brass" und "Wie soll ich dich empfangen" kündigte der von Bettina Schröck geleitete Posaunenchor kraftvoll das Wunder von Bethlehem an. Am Ende des Krippenweges sang der Männergesangverein Kürmreuth "Auf, freuet Euch, seid froh".

Bürgermeister Hans Koch unterbrach die musikalische Weihnachts-einstimmung mit einer lustigen Geschichte vom vierjährigen Paul, der die "Krippe" mit "Grippe" verwechselt, und damit in der Familie für ein wenig Aufregung in der Vorweihnachtszeit sorgt.

Hausherr Pfarrer Konrad Schornbaum erzählte von einem kleinen Jungen, der im Traum dem Jesuskind in der Krippe begegnet. Dabei erfährt er etwas ganz Entscheidendes: Gott liebt alle Menschen so wie sie sind, mit allen Ecken, Kanten und ihren Fehlern. Die kleine Zwischenandacht des musikalischen Abends schloss Pfarrer Hans Zeltsperger mit einem Fürbittengebet ab.

Mit viel Beifall bedachten die Besucher bereits während des Konzerts die Darbietungen der Musikanten. Begeisterten Applaus gab es dann am Ende nach dem gemeinsamen Schlusslied "Macht hoch die Tür". Für das stimmungsvolle Weihnachtskonzert bedankten sich die Besucher bei allen Mitwirkenden und der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Königstein als Veranstalter mit einer Spende in die Körbchen an den Ausgängen.

KLAUS MÖLLER