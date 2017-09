2017 Bundestagswahl Anette Kramme (SPD): Mit 29 Jahren Anfängerin in Berlin, nun Vollprofi

Anette Kramme hat fünf Amtsperioden als Bundestagsabgeordnete hinter sich und ist die Direktkandidatin der SPD - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Wer wird Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren? Und wer die Interessen des Wahlkreises in Berlin vertreten? Darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am 24. September bei der Bundestagswahl. In einer Serie stellen die Nordbayerischen Nachrichten alle Direktkandidaten im Wahlkreis Bayreuth vor. Heute: Anette Kramme von der SPD.

Nein, Labrador-Mix Allie beißt Frauchen Anette Kramme nicht in den Finger. Längst hat der frühere Straßenhund Vertrauen aufgebaut und nascht vorsichtig vom Schinken in der Hand des Frauchens. © Marcel Staudt



Sie ist unverheiratet und hat keine Kinder. Trotzdem wäre es falsch zu behaupten, dass Anette Kramme alleinstehend ist. Allie, ein früherer Straßenhund aus Osteuropa, ist der ständige Begleiter der Bundestagsabgeordneten. Allie hieß eigentlich mal Ali und war für Krammes Vater gedacht. Als der im Frühjahr 2012 starb, war die Hündin – deshalb auch die Namensverlängerung – für drei Monate bei ihm gewesen und gerade so weit, um folgsam neben seinem Rollstuhl zu spazieren. Kramme nahm Allie bei sich auf, etwas anderes kam für sie nicht in Frage. Seitdem ist Allie immer dabei. Also auch, wenn die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin ist.

"Sie ist wahrscheinlich einer der meistgereisten Hunde Deutschlands", sagt Kramme. Und: Sie macht einen großen Teil des Lebens aus, das sich Kramme hier aufgebaut hat. Haus mit Garten in Heinersreuth, Tennisbälle auf der Terrasse, Hundedecke im Flur. Eigentlich hatte die gebürtige Essenerin gar nicht lange bleiben wollen. Der Plan war, Rechtswissenschaften in Baden-Württemberg zu studieren. Doch die Plätze für den Studiengang wurden zentral vergeben und auf dem Bescheid, den Anette Kramme bekam, stand: Universität Bayreuth. "Eigentlich wollte ich nach einem Semester wieder weg", sagt sie.

Doch ein paar Professoren weckten Krammes Gerechtigkeitssinn, auch der Vater war bei der SPD. "Die politischen Bedingungen an dieser Uni haben mich erschreckt", sagt sie. Die gemeinten Professoren seien äußerst konservativ gewesen, hätten ein rückständiges Frauenbild gehabt. Dagegen wollte Kramme angehen — an der Uni, nicht in Berlin. Es war die Partei, der Kramme seit 1988 angehört, die sie in der großen Politik gesehen hat. "Ich wurde gefragt ob ich kandidieren wollte." 1997 war das. Ein Jahr später ließ sie sich aufstellen und zog in den Bundestag ein — "als eine der jüngsten Abgeordneten", betont Kramme.

Das bekam sie auch zu spüren. Kramme geht nicht ins Detail, wenn es um die 29-jährige Anfängerin in Berlin geht, sie sagt aber: "Hier werden viele junge Abgeordnete verbrannt. Es heißt schwimmen oder untergehen." Wer in diesem Alter schon einsteigen möchte, dem rät Kramme "stabil in der Persönlichkeit" zu sein. "Falls man diese Stabilität noch nicht aufweist, sollte man lieber fünf oder zehn Jahre warten."

Kramme hat mittlerweile fünf Legislaturperioden hinter sich, aus der Anfängerin ist ein Vollprofi geworden. Beim Gespräch in ihrem Wintergarten denkt sie über manche Fragen ein paar Augenblicke nach, ehe sie Antworten gibt, die sie möglichst nicht angreifbar machen, aber trotzdem ehrlich klingen sollen. Heraus kommen dann viele Sätze mit Ausrufezeichen dahinter. Kramme spricht lauter als sie es in ihrem Wintergarten müsste — und bleibt trotzdem vorsichtig. Beispielsweise, wenn sie auf die gefühlte Langeweile in diesem Wahlkampf angesprochen wird. Ja, das stimme schon. "Aber wegen der späten Ferien in Bayern ist das immer ein besonderes Problem." Dass die Großen, also Union und SPD, sich nicht wehtun wollen, weil man ja wieder miteinander koalieren könnte, drückt Kramme natürlich nicht in dieser Wortwahl aus. Sondern: "Gewöhnung ist immer ein Ende der Zuspitzung."

Wann ihr persönliches Ende als Bundestagsabgeordnete sein wird — falls sie bei dieser Wahl ihr Mandat behält — hat Kramme für sich zwar schon entschieden, mag es aber nicht verraten. Sie wird aber definitiv in Heinersreuth bleiben. "Ich habe lange gebraucht, um sagen zu können, wo mein Zuhause ist", sagt Kramme, "mittlerweile weiß ich: es ist hier. Ich bin seit 30 Jahren weg aus Essen. Da verlieren sich viele Kontakte."

Christian Ude als Kabarettist

Apropos Kontakt: Freilich ist auch Anette Kramme bei Facebook. Sie hat knapp über 1700 Freunde und postet mehrmals täglich. "Neun von zehn Beiträge sind von mir", sagt sie. Die meisten Posts zeigen Kramme bei Terminen, auf Festen und Betriebsbesichtigungen. Der einer Rezession ähnliche Beitrag über einen Auftritt des ehemaligen Münchner Oberbürgermeisters Christian Ude als Kabarettist ist allerdings nicht von ihr. Solche Beiträge übernimmt dann doch das Abgeordnetenbüro in Bayreuth.

Auch dort war Allie natürlich schon oft. Schüchtern ist eine der wahrscheinlich meistgereisten Hunde Deutschlands geblieben. "Die Haushaltshilfe, meine Fahrer und ich sind ihre Bezugspersonen. Bis sie sich sichtbar über jemand anderen freut, kann es ein Jahr dauern", sagt Kramme. Spazieren gegangen wird natürlich trotzdem, sonntags sogar in Begleitung zweier Senioren, die ebenfalls einen Hund haben. Sind das zwei sichere Stimmen am 24. September, Frau Kramme? "Ich weiß nicht, wie die beiden wählen, ich würde auch nie danach fragen. Das ist eine Frage der Diskretion."

Die Direktkandidaten im Wahlkreis Bayreuth Name: Silke Launert Alter: 40

Wohnort: Bayreuth Liste: CSU Beruf: Richterin am Landgericht a.D.



Name: Anette Kramme Alter: 49

Wohnort: Heinersreuth Liste: SPD Beruf: Parlamentarische Staatssekretärin, Rechtsanwältin



Name: Thomas Hacker Alter: 49

Wohnort: Bayreuth Liste: FDP Beruf: selbstständig



Name: Susanne Bauer Alter: 40

Wohnort: bei Pegnitz Liste: Die Grünen Beruf: Leitung eines soziotherapeutischen Zentrums in Amberg-Sulzbach



Name: Sebastian Sommerer Alter: 24

Wohnort: Vordorf Liste: Die Linke Beruf: Bankfachwirt, derzeit Student



Name: Tobias Peterka

Wohnort: Bayreuth Liste: AfD Beruf: Wirtschaftsjurist





