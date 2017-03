Anflüge auf Nürnberg: Sorge wegen US-Militärflugzeugen

LAUF - "Dicke Brummer" fliegen seit Wochen über dem Gebiet östlich von Nürnberg. Die Frachtflugzeuge des Typs C-17 und C-130 landen und starten in Nürnberg und sorgen wegen ihrer Größe für Aufsehen. Sie transportieren Material für die US Air Force.

PZ-Leserin Sandra Neumüller hat diese beiden C-17 am Nürnberger Flughafen fotografiert. Foto: Neumüller



Die Maschinen seien in geringer Flughöhe über Röthenbach und Lauf unterwegs und stünden regelrecht in der Luft, berichten Leser. Ob da alles mit rechten Dingen zugeht?

Es ist nicht einfach, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Die Deutsche Flugsicherung teilt mit, man sei für militärische Flugbewegungen nicht zuständig und verweist auf das Luftfahrtamt der Bundeswehr, das seinen Sitz in Köln hat.

Von dort heißt es auf eine schriftliche Anfrage, dass "gemäß unserer Auswertung" der Flughafen Nürnberg von den C-17 und C-130 "teilweise sogar höher angeflogen wird als von zivilen Passagiermaschinen". Der Eindruck einer geringeren Höhe könne "aufgrund der Größe der militärischen Luftfahrzeuge" entstehen. Tatsächlich hat etwa die C-17, in deren Frachtraum sogar Kampfhubschrauber oder Panzer passen, eine Spannweite von rund 50 Metern. Die auf Kurz- und Mittelstrecken ausgelegten Flugzeuge, die sonst in Nürnberg landen, kommen auf 30 bis 35 Meter. Das maximale Startgewicht der C-17 liegt bei über 260 Tonnen.

Einen besonders auffälligen Flugverlauf – er führte vor zwei Wochen in einer engen Kurve über die großen Orte im Verbreitungsgebiet – hat die Pegnitz-Zeitung der Behörde vorgelegt. Sie konnte daran nichts Ungewöhnliches finden. Die Geschwindigkeit der Flugzeuge richte sich "immer nach Verkehrsdichte und Anflugverfahren". Dass die "Brummer" mitunter scheinbar über Wohngebieten stehen, erklärt das Luftfahrtamt damit, dass die Piloten dabei nicht auf Sicht, sondern nach Instrumenten fliegen.

Die spannendste Frage, was die US Air Force überhaupt transportiert, kann die Bundeswehr natürlich nicht beantworten. Sie empfiehlt, sich an das Allied Air Command der Nato zu wenden. Nahe liegt die Vermutung, dass das Flugaufkommen mit der Truppenverstärkung der Amerikaner am Flugplatz Katterbach bei Ansbach zusammenhängt.

Andreas Sichelstiel