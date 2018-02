Angelika Promberger löst Ticket für "Deutsche"

Ottenhoferin bei Meisterschaft dabei — Nemschenreuther Philip Baumann ist bayerischer Vizemeister - vor 6 Stunden

PEGNITZ - Das neue Jahr hat für den Schützengau Pegnitzgrund bereits die ersten Erfolge gebracht: Angelika Promberger aus Ottenhof und Philip Baumann aus Nemschenreuth erbrachten herausragende Leistungen.

Angelika Promberger glänzte beim Hallenwettkampf im Landesvergleich mit Konstanz und ist für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. © Foto: Schuster



So erreichte Angelika Promberger den vierten Platz beim Hallenwettkampf mit 19 Schützinnen im Landesvergleich. Insgesamt kam sie auf 542 Ringe — zweimal 271 zeugen von einer Leistungskonstanz der wettkampferfahrenen Schützin. Promberger war mit Antje Keller aus Rehau ringgleich, jedoch hatte die Ottenhofer Schützin einen Pfeil weniger in die Zehn getroffen und rutschte dadurch eine Position nach hinten. Die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in Solingen Anfang März hat Promberger aber trotzdem in der Tasche. Voraussetzung ihrer guten Ergebnisse ist das Mindestmaß von zwei Trainingseinheiten pro Woche.

PEin sehr gutes Ergebnis bei den Bayerischen Meisterschaften in Hochbrück erreichte Philip Baumann vom SV Enzian Kirchenbirkig. Im bayerischen Vergleich in der Schülerklasse mit dem Compoundbogen erreichte er den zweiten Platz mit 544 Ringen in der mit insgesamt fünf Teilnehmern schwächsten Teilnehmerklasse. Für den jungen Nemschenreuther war es das bislang beste Ergebnis in den FITA Hallenrunden. Dabei waren seine Erwartungen eigentlich gering, da er mit dem schlechtesten Qualifikationsergebnis aller Schützen seiner Klasse in die Meisterschaft gestartet war.

PZu einem freundschaftlichen Bogenwettkampf hatten die Bogenschützen aus Henfenfeld eingeladen. Teilnehmer aus dem Gau Pegnitzgrund, aber auch aus Hirschau, Neumarkt, Oberasbach, Seligenporten und Sulzbach-Rosenberg waren dabei. In nur fünf Klasseneinteilungen mussten sich die Schützen bewähren. 18 Meter und 60 Pfeile für alle Schützen, jedoch auf unterschiedliche Zielauflagen, waren die Vorgaben. Für einige der Teilnehmer war es der erste Wettkampf überhaupt. Mit dem Recurvebogen auf 3er Spotauflagen gewann der Feuchter Schütze Fabian Obst mit 559 Ringen vor Angelika Promberger (515). Auch Barbara Mitschka von der Bogenabteilung des SV Bronn schoss mit und war zufrieden (373).

In der Schülerklasse belegte Sascha Bergen Platz vier (329). Sein Kollege von der KpSG Pegnitz, Julian Wolf, schaffte lediglich 98 Ringe.

Bei den Blankbogenschützen erreichte Hartmut Krug (ebenfalls KpSG) mit 291 Ringen den vierten Platz. "Für mich zählt neben den Erfolgen bei den Wettkämpfen auch die Kameradschaft unter den Bogenschützen", berichtet Krug und freut sich schon auf den nächsten Wettkampf.

UDO SCHUSTER