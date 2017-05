Angelika Promberger zielt am Besten

Ottenhoferin gewinnt bei Gaumeisterschaft der Bogenschützen die Damenaltersklasse - 12.05.2017 19:15 Uhr

PLECH/GROSSENGSEE - Bei der Gaumeisterschaft der Bogenschützen in Großengsee gab es ein Novum. Hier errangen gleich drei Schützen der Familie Adelhardt (Tüchersfeld) den Sieg in ihren Klassen. Angelika Promberger aus Ottenhof (BSC Schnaittach) gewann in der Damenaltersklasse mit 586 Ringen.

Angelika Promberger (l.) aus Ottenhof und der Pegnitzer Hartmut Krug nehmen mit ihrem Bogen das Ziel ins Visier. Foto: Foto: Udo Schuster



Der neue Gau-Bogenreferent Roland Treutlein erreichte mit 576 Ringen in der Herren Altersklasse mit dem Recurvebogen den ersten Platz. Markus Kolb von der SG Velden dominierte in der Herrenklasse Recurve. Nach der Pause setzte er noch einen Pfeil in die 70 Meter entfernte goldene Mitte und siegte mit 534 Ringen. Auf Platz zwei folgte vom SG Henfenfeld Alexander Hoffmann mit 427 Ringen. Robert Wartha (SG Velden) wurde mit 352 Ringen Dritter. In der Juniorenklasse gewann Louis Braun (BSC Schnaittach) das Duell gegen Florian Kischkel (SG Henfenfeld).

Auf die 60 Meter Distanz schoss Angelika Promberger Tagesbestleistung mit dem olympischen Recurve-Bogen. Sie gewann den Wettkampf mit 586 Ringen deutlich vor Renate Dreyer (SG Henfenfeld). Durch das gute Ergebnis hat Promberger damit bereits die Quali für die Bezirksmeisterschaft in der Tasche.

In der Herrenaltersklasse legte in der ersten Halbzeit der Gaubogenreferent selbst eine Ringzahl von 303 vor. Jedoch konnte Roland Treutlein (SG Velden) an dieses Ergebnis nicht mehr anknüpfen und hatte nach der Pause 30 Ringe weniger geschossen. Mit 23 Treffern in die goldene Mitte erreichte er 576 Ringe. Platz 2 ging an Jürgen Hartmann (BSC Schnaittach) mit 512 Ringen und ihm folgte Hartmut Krug (KpSG Pegnitz) mit 340 Ringen.

Bei den Recurve Senioren belegte der Körbeldorfer Karl Lothes Platz eins mit 511 Ringen.

Ihre Pfeile zogen sich die Compoundschützen von der 50 Meter entfernten Zielauflage. Michael Reuscher (Schnaittach) holte sich hier mit 607 Ringen den ersten Platz in der Herrenklasse. Gefolgt von Ferdinand Cramer (Ursensollen, 546) und Christian Lottes (SV Tüchersfeld, 531).

Bei den Junioren erreichte Matthias Adelhardt 584 Ringe. Der jüngere Bruder Kevin (SV Tüchersfeld) erreichte im Duell der Schülerklasse gegen Philip Baumann (SV Enzian Kirchenbirkig) den ersten Platz. Im Zwischenstand bei der Pause führte der junge Adelhardt jedoch nur mit knappen 3 Ringen Unterschied. Am Ende jedoch konnte der zwölfjährige Baumann sein Leistungsniveau nicht halten. Sein Trainer Sven Wiegärtner, der Bogensportleiter aus Kirchenbirkig: "Es fehlt an der nötigen Konzentration aber für seinen ersten Wettkampf hat er seine Sache gut gemacht." Vervollständigt hat den Familiensieg Erhard Adelhardt mit 523 Ringen in der Herren Altersklasse.

Ohne Zielvisiereinrichtung sah man am Stand 9 die Blankbogenschützen. Gauschützenmeisterin Rebecca Kramer (Henfenfeld) war als einzige Frau in dieser Klasse vertreten. Routiniert erreichte sie hier 453 Ringe. Bei den Herren ging der Sieg an Vereinskameraden Marcus Lampe. Dieser erreichte gute 451 Ringe.

Die Schülerklassen zielten auf unterschiedliche Entfernungen. Schüler A auf 40 Meter Distanz gewann Johannes Morner (SG Velden) mit 485 Ringen. Schüler B mit 25 Meter Entfernung; Hier siegte Bastian Kolb (Velden) mit 514 Ringen. Platz zwei ging an Sascha Bergen (KpSG Pegnitz). Der junge Bogenschütze war mit dem Endergebnis von 251 Ringen nicht zufrieden; sein Trainer Hartmut Krug will wohl noch ein intensiveres Training ansetzen.

UDO SCHUSTER