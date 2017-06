Angriff mit Äxten: Auto in Vilseck komplett zerstört

Mindestens zwei Täter sollen etwa 100 Mal auf Volvo eingeschlagen haben - vor 6 Stunden

VILSECK - In der Nacht vom Pfingstsamstag auf Pfingstsonntag befand sich ein junger Weidener auf der Kirchweih in Axtheid-Berg. Seinen silbergrauen Volvo hatte er bei einer Bekannten im Ortsteil Bürgerwald abgestellt. Nach Zeugenaussagen wurde der Pkw am 4. Juni, zwischen 3 und 4 Uhr, total zerstört.

Der Volvo wurde komplett zerstört. Foto: Polizei



Aufgrund der Spurenlage haben mindestens zwei Täter mit Äxten etwa 100 Mal auf den Volvo eingeschlagen und diesen total zerstört. Der Schaden liegt bei mindestens 2000 Euro.

Da es auf der Kirchweih eine Auseinandersetzung gab, ist davon auszugehen, dass die Täter im Umfeld der Kirchweihbesucher zu suchen sind. Falls jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird er gebeten, sich mit der Polizei Auerbach unter Telefon (09643)9204-0 in Verbindung zu setzen.

