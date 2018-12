Anne Klinge: Ihre Geschichten haben Hand und Fuß

Benefiz-Veranstaltung lockte 80 Zuschauer in die Aula des Gymnasiums - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Anne Klinge braucht nur Hände und Füße, um ihrem Publikum ein Dauerlächeln ins Gesicht zu zaubern.

Anne Klinge spielt Theater mit Händen und Füßen — mit Musik aber ohne Worte — so erlebten rund 80 Zuschauer in der Aula des Gymnasiums ironisch humorvolle Geschichten. © Klaus Trenz



Mit Musik aber ohne Worte, dem einen oder anderen Laut und eben den verkleideten Füßen zeigte sie am Freitagabend rund 80 Zuschauern in der Aula des Gymnasiums ironisch humorvolle Geschichten und Beziehungsdramen in ihrem Programm "Der Fußmord und andere Liebesdramen" im Rahmen einer Benefiz-Veranstaltung.

Die 46-Jährige lebt mit ihrer Familie seit mehreren Jahren in Riegelstein. Ihre beiden Kinder gehen in das Gymnasium Pegnitz zur Schule, wo Klinge Mitglied des Elternbeirats ist.

Verein gegründet

Vor rund einem halben Jahr gründete sie den Verein "ChildCare.Initiative", der sich als erstes Ziel gesetzt hat, ein Waisenhaus in Uganda für 25 Waisenkinder zu bauen und zu unterhalten (wir berichteten ausführlich).

Das Gymnasium Pegnitz will das Vorhaben unterstützen. "Wir wollen als Unesco-Schule auch beratend tätig sein", so Schulleiterin Anett Becker.

Auch in den P-Seminaren des Gymnasiums im nächsten Jahr soll das Projekt von Klinge und dem Verein Thema werden. Bei der Benefizveranstaltung kamen rund 900 Euro für das Waisenhaus in Uganda zusammen.

Am Ende der Veranstaltung überreichte Becker der Protagonisten des Theaters mit Hand und Fuß zusätzlich 1000 Euro, die beim Unesco-Projekttag des Gymnasiums zusammengekommen sind.

KLAUS TRENZ