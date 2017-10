Antikranzverein hilft Kinderschule

Um 1900 sollte dem Wildwuchs an Grabgebinden Einhalt geboten werden - 5000 Reichsmark von Kommerzialrat Kuhlo als Grundstock - vor 7 Stunden

PEGNITZ - "Habe die Ehre" ist unter Freunden eine beliebte Grußformel. Zumindest wir am "Räuberstübl"-Stammtisch sind so gestrickt, dass wir Bekannten gerne auch die "letzte Ehre" erweisen. Dies wird einem aber immer schwerer gemacht, beschränken sich doch Trauerfeiern nicht nur bei Urnenbestattungen zunehmend auf den "engsten Familienkreis".

Rund um den Friedhof gibt es immer wieder Diskussionen. Um 1900 wurde ein Antikranzverein gegründet, heute finden Beerdigungen immer häufiger im kleinen Kreis statt. © Reinl



Die bevorstehenden stillen Tage treiben uns in solchen Fragen um. Wir haben aber in der Vergangenheit auch schon dafür gesorgt, dass liebe Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen, nicht anonym, sondern würdig begraben werden konnten. Außerdem wissen wir, dass in schweren Stunden gerade auch die Erfahrung, in der Trauer nicht allein zu sein, durchaus hilfreich sein kann. Ob es wirklich immer der Wunsch der Verstorbenen ist, im ganz kleinen Kreis beerdigt zu werden, sei dahingestellt. Nicht umsonst hat früher auf dem Land "a schöne Leich`" und ein zünftiger Leichtrunk ganz selbstverständlich zur Trauerbewältigung gehört.

Diskussionen über dieses Thema aber hat es schon immer gegeben. Im Jahre 1902 wurde in Pegnitz sogar ein Antikranzverein gegründet. Damit sollte der an sich löblichen und edlen Sitte Einhalt geboten werden, als letzten Gruß einen Blumenstrauß oder einen Kranz auf den frischen Grabhügel zu legen. Es hatte sich nämlich eingebürgert, dass nicht nur die nächsten Verwandten, sondern praktisch jeder Nachbar und Bekannte sich genötigt sah, ein Gebinde ins Trauerhaus zu senden, so dass sich am Friedhof ganze Berge von Blumen auftürmten.

Die Vereinsmitglieder haben es sich deshalb damals zur Auflage gemacht, gänzlich auf solche Beileidsbezeugungen zu verzichten und statt für die Toten lieber für die Lebenden eine Gabe zu opfern. Gedacht war an einen jährlichen Beitrag für die Kinderschule, die trotz einer Spende in Höhe von 5000 Reichsmark aus der Schatulle des Direktors der Maschinenfabrik Hilpert in Nürnberg, Kommerzialrat Kuhlo, dringend eine Unterstützung benötigte.

Der Erfolg für den kurz vorher gegründeten Verein zum Bau einer evangelischen Kleinkinderschule indes blieb überschaubar, vielleicht auch wegen der hohen Ausgaben beim Neubau der St. Bartholomäuskirche. So konnte Dekan Langheinrich als Vorsitzender im ersten Jahr lediglich 278 Reichsmark an Einnahmen verzeichnen. Als danach beschlossen wurde, bei Mitgliedern einen Kranz im Wert von drei bis vier Reichsmark niederzulegen, schrumpfte der Überschuss gar auf nur mehr 72 Reichsmark.

Doch bald stiegen die Einnahmen für den Kinderschul-Verein, auch wenn gleichzeitig die Zahl der Kranzniederlegungen nicht merklich abnahm. Am 1. März 1906 jedenfalls konnte die neue Kinderschule feierlich eröffnet werden. Der Antikranzverein aber, ihr uneigennütziger Geburtshelfer, verschwand in den folgenden Jahren sang- und klanglos aus dem Pegnitzer Vereinsleben.

Vielleicht sollte man die Idee gedanklich wieder aufgreifen, zu Beerdigungen statt "im kleinen Kreis" wieder Freunde und Bekannte einladen, ansonsten auf jeglichen Pomp beim Grabschmuck verzichten und stattdessen für den Verein "Pegnitz für Kinder" spenden. Dann wäre allen gedient.

ISI REINL