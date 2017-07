Antrag mit wenig Aussicht auf Erfolg

Stadtrat sagt "Nein" zu Rudolf Thiems Vorhaben in Prüllsbirkig — Gewichtige Gründe - vor 55 Minuten

POTTENSTEIN - "Das ist eine längere Geschichte", sagte Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV) im Stadtrat und meinte damit den Antrag des Unternehmers Rudolf Thiem auf einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan für den Ortsteil Prüllsbirkig. Thiem möchte einen Lagerplatz errichten, um sein Baggerunternehmen dort an- beziehungsweise umzusiedeln. Das gestaltet sich aber schwierig.

Rudolf Thiem vom Baggerunternehmen Thiem einen Antrag zur Aufstellung eines vorhabensbezogenen Bebauungsplans gestellt. Er wurde abgelehnt. Foto: Archiv/Ralf Münch



Schon länger ist Rudolf Thiem auf der Suche nach einer geeigneten Fläche für sein Vorhaben. "Wir haben in Prüllsbirkig wesentliche Belange, die bei der Bauleitplanung eine entscheidende Rolle spielen", so Frühbeißer. So liege die betroffene Fläche zum Beispiel im Landschafts- und Wasserschutzgebiet, außerdem spiele der Tourismus dort eine Rolle.

"An vielerlei Ecken in und um Prüllsbirkig herum wurden verschiedene Lagerflächen ins Auge gefasst und in Beschlag genommen", sagte Frühbeißer. "Das wurde geduldet." 2014 wurden zwei Hallen errichtet. Eine Genehmigung hatte Rudolf Thiema dafür allerdings nicht. "Er meinte, er betreibe eine Landwirtschaft und das sei deshalb ein privilegiertes Vorhaben." Damit würden andere Bestimmungen gelten.

Die Stadt hat Stellungnahmen von Behörden eingeholt. Das Landratsamt geht davon aus, dass die Nachbarschaft zwischen allgemeinem Wohn- und Gewerbegebiet nicht zulässig ist. Außerdem würde die Straße durch an- und abfahrende Lkw beeinträchtigt. "Aus meiner Sicht muss das negativ gesehen werden", so der Bürgermeister. Das Wasserwirtschaftsamt Hof hat ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben. Laut der Behörde ist das Risiko hoch, die Aschenbrunnenquelle negativ zu beeinflussen. Es werde klar, dass der vorhabensbezogene Bebauungsplan sehr geringe Aussichten auf Erfolg habe wegen der Einwände durch die öffentlichen Stellen, so Frühbeißer. "Diese Abwägungen haben mehr Gewicht als die Interessen eines einzelnen."

Er könne deshalb nur vorschlagen, den Stellungnahmen zu folgen. Stadtrat Ludwig Stiefler (BPU) erkundigte sich, was mit den Gebäuden passiere, die schon halbfertig dastünden. Frühbeißer erwiderte, dass das die Baugenehmigungsbehörde am Landratsamt entscheiden müsse. Stiefler ergriff noch einmal das Wort: "Schon allein wegen der Stellungnahmen kann man das nicht befürworten."

Reinhold Thiem (BU) schlug vor, die Entscheidung zurückzustellen, das Gespräch zu suchen und die Suche nach einem alternativen Standort zu forcieren. Das allerdings hielt Frühbeißer für keine gute Idee. "Der Prozess geht seit einem Jahrzehnt, es gab verschiedene Ortstermine. Würden wir das jetzt vertagen, würde das nichts bringen."

Roland Lang (BU) bekräftigte, dass der Antragsteller wichtig für Pottenstein sei. "So eine Firma gibt es sonst nicht im Gemeindegebiet." Man solle Rudolf Thiem doch motivieren, ins Gewerbegebiet zu ziehen. "Zwingen können wir ihn nicht", antwortete Frühbeißer. Maria Dreßel (FWG) regte an, dem Unternehmer andere Standorte um Prüllsbirkig herum vorzuschlagen, was aber laut Frühbeißer wenig Sinn macht, weil man sich immer in Schutzgebieten befindet. "Es macht aufgrund der vorliegenden Stellungnahmen keinen Sinn, ins Verfahren zu gehen. Natürlich sind wir weiterhin auf der Suche nach alternativen Standorten." Reinhold Thiem erkundigte sich noch, ob ein freiwilliger Landtausch als Lösung forciert worden war, was Frühbeißer bejahte. Im Anschluss wurde Rudolf Thiems Antrag abgelehnt.

LUISA DEGENHARDT