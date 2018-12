Anwohner am Pegnitzer Herderweg sind genervt von Falschparkern

PEGNITZ - Einige der Anwohner am Herderweg in Pegnitz sind genervt: Autofahrer parken so, dass sie nicht mehr oder nur mit großer Mühe ihre Einfahrten nutzen können. Deshalb haben sie die Stadt gebeten, ab der Heinrich-Bauer-Straße bis zum Anwesen Herderweg 6 ein eingeschränktes Halteverbot anzuordnen.

Anwohner des Herderwegs in Pegnitz leiden unter Autofahrern, die ihre Fahrzeuge so abstellen, dass das Ein- oder Ausfahren bei den Privatgrundstücken nur schwer oder überhaupt nicht möglich ist. © Ralf Münch



Doch zuvor musste sich der Stadtrat mit dem Verkehrsproblem beschäftigen. Bürgermeister Uwe Raab (SPD) schilderte noch einmal die Situation. Nach Ansicht der Anwohner sei das Problem mit Autofahrern, die verkehrsbehindernd parken, in letzter Zeit zunehmend größer geworden. Zwei Anlieger hätten vermehrt darauf hingewiesen, dass das Ein- oder Ausfahren nur mit umständlichem Rangieren, wenn überhaupt, möglich sei.

Laut Raab habe die Stadt erst einmal davon abgesehen, Halteverbote zu erlassen; es sei versucht worden, mit dem Einsatz der Verkehrsüberwachung die Lage zu verbessern. "In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass hier ohne konkrete Beschilderungsvorgaben ein geordnetes Parkverhalten nicht zu erzielen ist", sagte Raab.

Die Situation werde verschärft durch Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen (in der Nähe liegt das Gymnasium). Die Polizei habe sich mit dem Beschilderungsplan einverstanden erklärt.

Wird das Problem gelöst?

Michael Förster (PEG) wollte wissen, ob alle Anwohner der Herderstraße die Beschilderung wie vorgesehen wollen. Es sei fraglich, ob so das Problem gelöst werde. Er meinte, es sei besser, Flächen zu schraffieren. "Der Schulverkehr bleibt gleich."

Raab erklärte, er wisse nicht, ob der Vorstoß der zwei Anlieger mit den übrigen Anwohnern des Herderwegs abgesprochen worden sei.

Thomas Schmidt (FWG) sagte: "Ich weiß nicht, ob wir was ändern, wenn es nicht kontrolliert wird. Man muss auch einmal wegschleppen lassen. Wenn man es macht, muss man auch kontrollieren."

Außerordentliche Situation

Bürgermeister Raab schlug nach diesen Einwänden vor, den Beschluss erst einmal zurückzustellen. Dr. Rainer Dippe (CSU), der am Herderweg aufgewachsen ist, sagte, die Parksituation dort sei außerordentlich bedrückend. "Rettungswagen tun sich schwer, die Feuerwehr kommt dort nicht mehr durch", so Dippe.

CSU-Fraktionschef Manfred Vetterl sagte, es stelle sich die Frage, ob "ein einseitiges absolutes Halteverbot mehr bringt".

Wegen der offenen Fragen sah der Stadtrat von einem Beschluss ab. Das Thema wird in einer der nächsten Sitzungen erneut behandelt.

HANS-JOCHEN SCHAUER