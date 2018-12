Applaus nach Bietergefecht um Pegnitzer Wohnblock

Zwölf-Familien-Haus in der Beethovenstraße für 190 Prozent des Verkehrswerts versteigert - Investor beruhigt Mieter in der Max-Reger-Straße - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Wohnungen sind rar in Pegnitz. Zwar werden derzeit zweistellige Millionenbeträge in neuen Wohnraum investiert, allerdings vorwiegend im höherpreisigen Segment. Kein Wunder, dass Mieter verunsichert sind, wenn binnen weniger Wochen gleich drei Blöcke mit bezahlbaren Unterkünften versteigert werden. Doch zumindest einer der Investoren beruhigt: "Die Bewohner haben nichts zu befürchten".

Neun Bewerber wollten den Wohnblock mit seinen zwölf Wohnungen an der Beethovenstraße ersteigern. Es kam zu einer regelrechten Bieterschlacht. © Richard Reinl



Interfamiliäre Schwierigkeiten waren ausschlaggebend, dass jetzt das Lebenswerk eines früheren Bauunternehmers unter den Hammer kam. Schwierigkeiten gab es mit den Wohnanlagen an der Beethoven- und Max-Reger-Straße schon länger. Mieter klagten über Schimmel an den Wänden, über undichte Dächer und Fenster. Mitunter wurden von den Versorgern sogar der Strom oder Telefon- und Fernsehkabel wegen Zahlungsverzugs "gezwickt". Niemand fühlte sich zuständig. Zuletzt standen die Objekte sogar unter Zwangsverwaltung.

Für gut eine Million Euro sicherte sich ein Immobilienmakler aus Gunzenhausen die beiden Wohnblocks in der Max-Reger-Straße 10 und 12 als "Kapitalanlage". © Richard Reinl



Als erstes Objekt wurde im Sommer ein Sechs-Familien-Haus an der Max-Reger-Straße versteigert. Ein vereidigter Sachverständiger hatte den Wert für die 424 Quadratmeter Wohnfläche samt drei Garagen auf 313 000 Euro veranschlagt, wobei er einen 15-prozentigen Sicherheitsabschlag einrechnete, weil er das Gebäude nur von außen bewerten konnte. Für die Innenräume, die er nicht besichtigen konnte, unterstellte er einen mittleren Standard. Insgesamt attestierte er dem knapp 35 Jahre alten Bau einen leichten Reparaturrückstau. Schließlich wechselte der Wohnblock vor dem Vollstreckungsgericht in Bayreuth für 371 000 Euro den Besitzer.

Trotz Pilz- und Algenbefall an der Fassade und feuchten Kellern stufte der Sachverständige das Objekt an der Max-Reger-Straße 12 als vermietbar ein. © Richard Reinl



Wesentlich spektakulärer verlief kürzlich die Verhandlung über ein Gebäude mit zwölf Parteien in der Beethovenstraße. Hier hatte der Gutachter – wieder nur nach äußerem Anschein – für die 843 Quadratmeter Wohnfläche samt elf Garagen einen Verkehrswert von 432 000 Euro ermittelt. Der Zwangsverwalter hatte dabei zahlreiche Mängel aufgelistet. Ein undichtes Dach sorge bei Starkregen für Durchfeuchtungen in einer darunter liegenden Wohnung, die Sanitärinstallation stamme zum Teil noch aus dem Baujahr 1963, in verschiedenen Wohnungen komme es zu Schimmelbildung. Insgesamt wurde dem Wohnblock innen wie außen ein erheblicher Reparaturrückstau zugeschrieben.

Trotzdem fanden sich im proppenvollen Gerichtssaal in Bayreuth nicht weniger als neun Interessenten. Ein erstes Gebot von einer Viertelmillion Euro wurde vom Gericht mit Hinweis auf bestehende Wertgrenzen abgelehnt. Schnell ging es so in den Bereich um 450 000 Euro, ehe sich zwei Investoren aus dem mittelfränkischen Seenland und aus dem Raum Nürnberg ein rund halbstündiges Bietergefecht lieferten. Bis 861 000 Euro überboten sich beide gegenseitig, ehe der Immobilienmakler aus Gunzenhausen seinem Konkurrenten den Vortritt ließ. Der Nürnberger bekam für das gebotene Spektakel Szenenapplaus, der Vertreter des Gläubigers LBS schätzte sich glücklich: "Es kommt nicht so oft vor, dass ein Objekt zu 190 Prozent des Verkehrswerts den Besitzer wechselt."

Erlös reicht nicht aus

Wegen dieses exorbitant hohen Ertrags hatten die Besitzer für die nächste Versteigerung einen Vollstreckungsschutz-Antrag gestellt, der allerdings vom Gericht abgelehnt wurde. Die Begründung: Der Erlös reiche immer noch nicht aus, um alle bestehenden Verbindlichkeiten von Bankschulden bis zur Kaminkehrer-Rechnung decken zu können.

So kam dieser Tage als drittes Objekt ein Wohnblock samt einem angrenzenden Grundstück am Ende der Max-Reger-Straße unter den Hammer. Hier lag der Verkehrswert für die acht Wohnungen bei 574 000 Euro, wobei sich der Zwangsverwalter wie der Gutachter gleichermaßen beklagten, dass mit der Besitzerin keine Kommunikation möglich gewesen sei.

Moniert wurden vom Nürnberger Zwangsverwalter durchfeuchtete Keller, Pilz- und Algenbefall an den Außenwänden sowie Gebrauchs- und Bestandsmängel. Generell seien die Wohnungen aber in einem vermietbaren Zustand. Nebenkosten seien seit 2016 nicht mehr abgerechnet worden, Bewohner hätten wegen der Mängel Miete einbehalten, teilweise hätten sie das Öl für die Heizung sogar selbst besorgen müssen. Unter der Zwangsverwaltung habe sich die Zahlungsmoral allerdings deutlich gebessert.

In diesem letzten Fall wurde ein erstes Gebot über 450 000 Euro vom Anwalt der betreibenden Bank mit dem Hinweis abgelehnt, dass unter einer halben Million Euro kein Zuschlag erfolgen könne. Unter insgesamt sieben Bewerbern setzte sich der Immobilienmakler aus Gunzenhausen mit 681 000 Euro durch.

Im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten versicherte er, dass die Mieter in der Max-Reger-Straße wegen des Besitzerwechsels keine Angst haben müssten. Er sei durch einen Bekannten auf die Gelegenheit in Pegnitz aufmerksam geworden und sehe die Sache vor allem als Kapitalanlage. Auf die im Gutachten angesprochenen Mängel antwortete er launig: "Auch ich sehe frühmorgens vor dem Duschen und dem Rasieren nicht gut aus. Man wird sicher Einiges machen müssen, aber generell ist der Zustand der Immobilie nicht so schlecht."

RICHARD REINL