Aquaplaning auf A9: Leitplanke flog auf Gegenfahrbahn

Quartett aus Thüringen hatte bei Unfall auf der A9 bei Pegnitz Glück im Unglück - vor 59 Minuten

PEGNITZ - Ein 66-jähriger Ingenieur aus Thüringen, der zusammen mit drei weiteren Insassen in einem Mercedes Transporter in Richtung München unterwegs war, wurde am frühen Sonntagmorgen auf der A9 bei Pegnitz vom Starkregen überrascht. Bei ihrer Schleudertour wurde zwar niemand verletzt, es entstand jedoch 34.000 Euro Sachschaden.

Der Starkregen überraschte manchen Autofahrer. © News5/Grundmann



Der Starkregen überraschte manchen Autofahrer. Foto: News5/Grundmann



Der Thüringer fuhr auf der Mittelspur mit nicht angepasster Geschwindigkeit und driftete wegen Aquaplaning nach links gegen die Mittelschutzplanke. Der Mercedes blieb stark beschädigt auf der linken Fahrspur liegen. Fahrzeugteile und Teile der Leitplanke wurden durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zwei weitere Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, wie sie über diese verstreuten Teile fuhren.

Die Unfallbeteiligten blieben zum Glück alle unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich indes auf mindestens 34.000 Euro. Der Fahrer des Mercedes muss mit einer Anzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn rechnen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.