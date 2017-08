Arbeiten am Rathaus Auerbach sind angelaufen

Beurteilung statischer Schäden steht zurzeit auf Programm, danach erst geht es mit der Sanierung los - vor 8 Stunden

AUERBACH - Die Planungen für die Generalsanierung des historischen Rathauses sind fertiggestellt und die Arbeiten bereits angelaufen.Veranschlagt ist die Sanierung mit rund drei Millionen Euro.

Seit einiger Zeit ist das Auerbacher Rathaus komplett eingerüstet. Die Generalsanierung des Gebäudes wird um die zwei Jahre dauern. © Sabine Rühl



Im laufenden Haushaltsjahr sind 600 000 Euro dafür eingeplant. Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm kommen 382 000 Euro für die energetische und barrierefreie Ertüchtigung des Gebäudes und über die Städtebauförderung weitere 520 000 Euro.

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte Bauamtsleiterin Margit Ebner mit, dass derzeit die Abbrucharbeiten und die Freilegung zur Behebung statischer Mängel am Dach begonnen haben. Im Moment erfolgt die Aufnahme und Beurteilung der statischen Schäden. Danach kommen die Zimmerer zum Einsatz, die diese Woche noch in Betriebsurlaub sind. Im Anschluss läuft die eigentliche Sanierung an.

Komplett erneuert

Laut den Aussagen der Bauamtsleiterin wird die Haustechnik im historischen Rathaus wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrik komplett erneuert, weil sich die Normen geändert haben. Die Planungen sehen auch den Einbau eines Aufzuges vor. Dies sei in öffentlichen Gebäuden mittlerweile eine gesetzlich verankerte Notwendigkeit, auch im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit.

Die Generalsanierung wird etwa zwei Jahre dauern. Während der Sanierungsphase müssen die Handwerker auf aufgetretene Belange reagieren, aber auch sorgsam mit dem Bestand umgehen.

Eine einzige einheimische Heizungsfirma habe den Zuschlag bekommen, denn die Vergabe der Aufträge richte sich allein nach dem preislichen Angebot. Der günstigste Anbieter bekomme wie üblich den Auftrag. Laut Bauamtsleiterin Margit Ebner hat Architekt Urban Meiler die Hauptaufsicht bei der Generalsanierung des Rathauses.

sarü