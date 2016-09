Der Innenraum eines Pritschenwagens fing am Mittwochabend nahe Pressath im Landkreis Neustadt/Waldnaab plötzlich Feuer. Obwohl die beiden Arbeiter in letzter Sekunde aus dem brennenden Fahrzeug springen konnten, wurden sie lebensgefährlich verletzt. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in eine Spezialklinik nach Nürnberg geflogen. Ihr Transporter fuhr weiter in einen Garten, ehe er von einem Baum gestoppt wurde. Foto: News5/Masching ©