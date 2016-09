Arbeiter stürzen an Kulmbacher Klinikum von Gerüst

An Baustelle hat sich ein Teil der Verschalung gelöst - Zwei Männer schwer verletzt - vor 21 Minuten

KULMBACH - Auf der Parkhaus-Baustelle beim Kulmbacher Klinikum ereignete sich am Montagabend ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem zwei Bauarbeiter schwer verletzt wurden. Ein weiterer Arbeiter, der unten stand, wurde ebenfalls verletzt.

Auf der Baustelle am Kulmbacher Klinikum stürzten zwei Arbeiter sechs Meter in die Tiefe. © News5/Fricke

Nach ersten Informationen der Polizei hatte sich eine Verschalung gelöst und dabei ein Baugerüst abgerissen, auf dem sich mehrere Arbeiter befunden haben. Die Männer stürzten rund sechs Meter in die Tiefe. Wie es zu dem Vorfall kam, wird derzeit geprüft.

Vom Gerüst an der Baustelle am Kulmbacher Klinikum stürzten bei einem Unfall am Montagabend zwei Arbeiter sechs Meter in die Tiefe. Schuld war offensichtlich ein Teil der Verschalung, das sich löste, und das Gerüst umriss. Die zwei Männer wechselten mit schweren Verletzungen unmittelbar in Krankenbetten.