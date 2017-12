Archeladen Auerbach sorgt für leuchtende Kinderaugen

Gutscheine und Geschenkkartons: Schulen und Kindergärten helfen in Auerbach beim Packen und Verteilen - vor 9 Stunden

AUERBACH - Strahlende Augen gab es schon kurz vor dem Heiligen Abend im Auerbach Archeladen: Am Donnerstag durften sich alle Kunden über ein kleines Präsent freuen: Einen Gutschein für die Erwachsenen und liebevoll verpackte Geschenkkartons für die Kinder und Jugendlichen.

Ohne Unterstützung durch Schulen und Kindergärten könnte das Team des Auerbacher Archeladens nicht an alle Kinder und Jugendlichen Geschenke überreichen. Über die riesige Zahl von Spendenpäckchen freuen sich auch die drei Archeladen-Teammitglieder Doris Graf, Rosi Schleicher und Hildegard Ditl (von links). © Foto: Brigitte Grüner



Die Helfer des Auerbacher Archeladens freilich können nicht alleine knapp 100 Päckchen packen – so viele Minderjährige werden aktuell in den Listen geführt. Froh ist das Team um Leiterin Doris Graf daher über die Hilfe von Schulen und Kindergärten. In diesem Jahr haben die Grundschule Edelsfeld und die Grundschule Königstein insgesamt 60 Pakete vorbeigebracht. "Das war ein Auflauf", erinnert sich Doris Graf.

Die Schüler kamen mit dem Bus, da sie zum Schwimmunterricht in das Auerbacher Hallenbad wollten, und nutzten diese Gelegenheit zum Abgeben ihrer Päckchen. 30 Pakete konnten im Fatima-Kindergarten in der Wellucker Straße abgeholt werden. Weitere Päckchen organisierten die Ehrenamtlichen selbst.

Wie geht es, dass Dreijährige nicht Wimperntusche und 16-Jährige keine Spielsachen bekommen? Doris Graf hat vorgesorgt. Sie hat eine Liste erstellt, auf der jeder zu Beschenkende mit einer Nummer, dem Alter und dem Geschlecht aufgelistet ist. Diese Nummern finden sich auch auf den Päckchen, so dass diese schnell zugeordnet werden können. Namen gehen nicht nach draußen.

Beim Abholen am Donnerstag war eine junge Helferin damit beschäftigt, den Kunden die richtigen Pakete auszuhändigen. Einfacher ging das bei den Erwachsenen, die Gutscheine von einem Metzger oder einem Supermarkt bekamen. "Wir kaufen diese Gutscheine bei den Geschäften, die uns das Jahr über unterstützen", so Graf.

90 Minuten hat der Archeladen jeden Donnerstag für die Kunden, die sich vorab einen Berechtigungsschein bei der Beratung der Caritas holen müssen, geöffnet. Um den Ansturm besser bewältigen zu können, ist jedem Kunden eine Farbe zugeteilt. Jede halbe Stunde darf eine andere Farbe in den Archeladen. Die Reihenfolge wechselt wöchentlich, damit jede Gruppe mal die erste, mal die letzte ist. "Das hat sich bewährt", erklärt Doris Graf. Sie steht meist am Eingang, kontrolliert die Berechtigungsscheine und kassiert den Beitrag für den Einkauf.

Sechs weitere Helfer sind mit der Ausgabe der frischen Lebensmittel und der Grundnahrungsmittel beschäftigt. Viele Dinge muss der Archeladen einkaufen. Etwa 70 Euro werden wöchentlich für Milchpackungen benötigt. Jede Geldspende ist willkommen. Besonders in der Vorweihnachtszeit haben Vereine und Institutionen an den Archeladen gedacht. Bücher, Kleidung, Spielsachen oder Haushaltsartikel wie Porzellan werden ebenfalls gerne mitgenommen.

Fahrräder abgegeben

Auch einige Fahrräder, die meist von Peter Koch auf Vordermann gebracht wurden, hat der Archeladen abgegeben. Um auch die Verkehrsregeln zu vermitteln, hat Verkehrserzieher Bernhard Ziegler einen Flyer vorbeigebracht, der in deutscher, englischer und arabischer Sprache die wichtigsten Regeln vermittelt.

Das Team des Archeladens bringt für die 220 Berechtigten viel Verständnis und Herzblut auf. Auch eine gewisse Distanz sei nötig, um nach dem Einsatz im Archeladen wieder abschalten zu können, meint Doris Graf. Ein Stück weit müssen Gelassenheit und Belastbarkeit mitgebracht werden, wenn die Kunden in den Laden drängen. Die ehrenamtlichen Helfer haben von allen diesen Eigenschaften die richtige Mischung.

BRIGITTE GRÜNER