Ärger um Feuerwehr-Abrollbehälter Hochwasser

Kreisbrandrat Hermann Schreck nannte lange Mangelliste eine "Trauergeschichte" - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - "Die Feuerwehr Waischenfeld ist für uns ein sehr wichtiger Partner." Das betonte Kreisbrandrat Hermann Schreck bei der Jahresversammlung, zu der 69 der insgesamt 115 Vereinsmitglieder in das Feuerwehrhaus gekommen waren.

Bei der Hauptversammlung der Waischenfelder Feuerwehr sind vier langjährige Mitglieder für 40 und 60 Jahre Treue geehrt worden. Rechts Bürgermeister Pirkelmann. © Foto: Weichert



Mit 46 Einsätzen, die Kommandant Roland Huppmann alle akribisch aufgelistet hatte, sei 2018 laut Schreck ein sehr arbeitsintensives Jahr für die 39 Dienstleistenden der Stützpunktfeuerwehr gewesen. Die Einsätze der Wehr werden sich laut Schreck in Zukunft auf einem hohen Niveau einpendeln. Auch deshalb, weil die Feuerwehr über Geräte verfüge, die es nur einmal im südlichen Landkreis und in der Fränkischen Schweiz gebe.

Den Abrollbehälter Hochwasser, den der Freistaat in Waischenfeld stationiert hat, bezeichnete Schreck als "Montagskind" und "Trauergeschichte". Viele Mängel seien nach Monaten noch immer nicht behoben worden. Laut Schreck wären aber nun drei Viertel der Mängel behoben. Die Anschaffung des Abrollbehälters Wasser bezeichnete Schreck als "gute sinnige Entscheidung" des Stadtrats.

Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BBS) bescheinigte den Aktiven eine sehr gute Arbeit, die sie in allen Bereichen geleistet hätten. In den letzten acht Jahren wurden in Waischenfeld über fünf Millionen Euro für den Feuerschutz ausgegeben. Laut Pirkelmann gut angelegtes Geld.

Mit 14 500 Euro konnte die Stadt die höchste jemals erreichte Einnahme für die Rechnungsstellung nach Einsätzen verbuchen. Man habe damit aber auch Probleme, wenn die Leute nicht versichert seien. Dann werde diskutiert, ob der Einsatz wirklich nötig gewesen sei.

Pirkelmann schlug die Einrichtung eines Feuerwehrfonds auf Landkreis-ebene für überörtliche Katastrophenfälle vor. 2018 habe die Stadt 148 300 Euro für ihre zehn Wehren ausgegeben, mit denen man gut aufgestellt sei. 13,91 Prozent aller Waischenfelder Bürger seien in einer Feuerwehr aktiv. Trotz dieser für Waischenfeld noch guter Aktivenzahl werde das Thema Jugendförderung in den Vereinen noch nicht ernst genommen.

Pirkelmann bedauerte, dass man mit dem Ahorntal keine Verwaltungsgemeinschaft gründen konnte. Denn dann hätte man für die insgesamt 20 Feuerwehren halbtags einen Gerätewart einstellen können. Mit der vom Stadtrat beschlossenen Förderrichtlinie für die Feuerwehren, die Zuschüsse nach der Aktivenanzahl und nach Einsätzen gewichtet, seien nicht alle einverstanden. Dazu betonte Pirkelmann, dass man für neue Vorschläge immer offen sei.

Kommandant Roland Huppmann legte eine eindrucksvolle Bilanz vor. So verging fast kein Tag, an dem die Aktiven nicht im Gerätehaus waren. Manchmal sogar mehrmals am Tag. 725 Einsatzstunden leisteten die Aktiven bei 17 Brandeinsätzen, 20 technischen Hilfeleistungen und neun weiteren Einsätze. Besondere Einsätze waren der Großbrand in Schnackenwöhr, bei dem man einen verletzten Kameraden beklagen musste.

Auch zwei Sturmeinsätze mit Drehleiter und Abrollbehälter Sturm in der Gemeinde Pottenstein mit einer neuen Herausforderung, einer heruntergerissenen Photovoltaikanlage auf einem Firmendach. Außerdem wurden während der 26 Übungen 959 Übungsstunden geleistet.

Neuer dritter Jugendwart ist nun Kevin Görl. Schreck und Pirkelmann verliehen an Wolfgang Schmitt das Goldene Feuerwehrehrenkreuz für 40-jährige aktive Dienstzeit.

Manfred Keller und Alois Wolf sind 60 Jahre im Verein. Kassier Robert Hofknecht wurde für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt, davon für 25 Jahre als Kassier.

THOMAS WEICHERT