Ärger um zugeparkte Straßen am Zipser Berg

Kein Kavaliersdelikt: Auch Handwerker, Müllabfuhr und sogar die Feuerwehr werden laut Anwohnern ausgebremst - vor 3 Stunden

PEGNITZ - "Mir geht die Parkerei mittlerweile auf den Wecker", sagt ein Anwohner des Zipser Bergs, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. Seit über zehn Jahren parken Arbeiter eines benachbarten Unternehmens im Wohngebiet und versperrten teilweise die Einfahrten in Seitenstraßen.

Anwohner der Goethestraße machen sich Sorgen, ob bei derart beengten Verhältnissen im Ernstfall auch die Feuerwehr schnell durchkäme. © Ralf Münch



Im Wohngebiet am Zipser Berg ist es hin und wieder so schlimm, dass Garagen der Anwohner durch parkende Fahrzeuge blockiert werden. "Das ist besonders dreist", findet unser Informant, der sein eigenes Auto über Nacht zum Reservieren nach draußen stellt, wenn er weiß, dass am nächsten Tag Besuch kommt. Auch die Müllabfuhr müsse manchmal rückwärts in die Goethestraße einfahren, weil der Fahrer sonst keine Möglichkeit hätte, zu wenden.

Vor kurzem soll es sogar einem Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter nicht möglich gewesen sein, in eine Straße einzufahren, weil die Autos zu nah an der Kreuzung standen und der Bereich somit zu eng war. "Das gibt uns Anwohnern schon zu denken", meint der Pegnitzer, der seit gut 30 Jahren am Zipser Berg wohnt. Es sei ein Glück, dass noch nichts Schlimmeres passiert sei. Lediglich das Auto seiner Tochter, die ein paar Häuser weiter in einer anderen Straße wohnt, sei schon einmal angefahren worden: 2000 Euro Schaden, Verursacher nicht auffindbar.

Auch Winterdienst betroffen

Unangenehm sei es auch für Handwerker, die in den betroffenen Straßen arbeiten sollen: Mangels Parkplätzen blieben sie zum Entladen ihres Werkzeugs auf der Straße stehen, parkten das Fahrzeug dann einige Meter entfernt und liefen zurück zur Baustelle. Der Winterdienst habe ebenfalls seine Schwierigkeiten mit den engen Fahrbahnen, hat der Anwohner beobachtet. Inzwischen verwende der Winterdienst aber ein kleineres Räumschild und komme so zumindest etwas leichter in die Nebenstraßen beziehungsweise an den Autos vorbei.

Probleme könnten bei "extremen Wetterlagen durch Schneefall" auftreten, betont auch Bürgermeister Uwe Raab (SPD) auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Grundsätzlich seien der Stadt aber keine schwerwiegenden Fälle von Behinderungen der Versorgungs- beziehungsweise Rettungsfahrzeuge bekannt.

In der angrenzenden Schillerstraße habe die Stadt hingegen durch die Parker Behinderungen der Räumfahrzeuge erwartet. Deshalb wurde ein einseitiges, auf die Wintermonate befristetes, eingeschränktes Halteverbot angeordnet. Generell beurteilt Raab die Parksituation wegen der "topografischen Gegebenheiten, der zum Teil sehr engen Straßenabschnitte und des stetig wachsenden Kraftfahrzeug-Anteils als eine besondere Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmer."

Grundsätzlich sei zu beobachten, dass die Fahrzeugführer die Parksituation richtig einschätzten und an schmalen Straßen noch ausreichend Platz ließen, um Behinderungen zu vermeiden. "In Einzelfällen wurden durch die Verkehrsüberwachung Verwarnungen erstellt", so Raab in seiner schriftlichen Antwort weiter. Denn das Kontrollgebiet beinhalte das gesamte Gebiet der Stadt Pegnitz mit allen Ortsteilen. Sollten die allgemeinen Parkregeln nicht ausreichen, seien konkrete Verkehrsbeschilderungen notwendig.

Dass es zu "Engpässen" durch die Lage des Beka-Hauptwerks in einem Mischgebiet mit zwei Industrieunternehmen und vielen Anwohnern kommt, sei "leider unvermeidlich", teilt Bert Pennekamp, Pressesprecher von Baier und Köppel mit. In dem Unternehmen am Waidmannsbach seien derzeit rund 600 Mitarbeiter in verschiedenen Schichten und Arbeitszeitmodellen beschäftigt. Für sie stehen etwa 240 Firmenparkplätze zur Verfügung. Diese seien "im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten kontinuierlich aufgestockt worden". Die Lage werde außerdem durch die Verlagerung von Arbeitsplätzen in lokale Zweigwerke, wie beispielsweise am Kleinen Johannes, in Creußen und am Wannberg, entspannt. Darauf setzen auch die Anwohner des Zipser Bergs und hoffen, dass mit der Inbetriebnahme des neuen Standorts in Wannberg im zweiten Quartal 2019 Besserung eintritt.

KERSTIN GOETZKE