Aller guten Dinge sind drei. Für Andrea Porsch von der Stadtgarde Glückauf Pegnitz ist es die dritte Session als Präsidentin, sie begrüßte am Freitagabend wieder die Ballgäste in der Christian-Sammet-Halle, nachdem nach elf Gongschlägen der Elferrat der Stadtgarde in die Halle eingezogen war. Noch bevor die beiden Prinzenpaare auf die Bühne kamen und sich in ihren Reden vorstellten, zeigte die Jugendgarde unter Leitung ihrer Trainerinnen Susanne und Nadine Gebhard ihr tänzerisches Können. Zu Gast war auch wieder die Faschingsgesellschaft Hollfeld. Die Prinzengarde zeigte einen Tanz unter dem Motto "Asien lässt grüßen". Doch nicht nur die Gardevorstellungen bestimmten den Abend, es waren auch lustige Sketche zu erleben. © Ralf Münch