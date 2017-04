ASV Michelfeld für Zukunft gerüstet

Mitgliederversammlung: Vereinsspitze bleibt im Amt — Verdiente geehrt - vor 1 Stunde

MICHELFELD - Die alle zwei Jahre stattfindende Mitgliederversammlung des ASV ging im Saal des Vereinslokals Schenk über die Bühne. Die Weichen sind in sportlicher, finanzieller und organisatorischer Hinsicht für die nächsten Jahre gestellt. Bei den Neuwahlen wurden die drei Vorstände Dieter Hofmann (Verwaltung), Andreas Trips (Finanzen) und Thomas Gsell (Sport) einstimmig wiedergewählt.

Eine Reihe von Mitgliedern des ASV wurden an der Hauptversammlung für langjährige Treue und eine gewisse Anzahl an Spieleinsätzen geehrt. © Ralph Strobl



Eine Reihe von Mitgliedern des ASV wurden an der Hauptversammlung für langjährige Treue und eine gewisse Anzahl an Spieleinsätzen geehrt. Foto: Ralph Strobl



49 von 610 Mitgliedern waren bei der Sitzung anwesend. Der Vorstand Verwaltung, Dieter Hofmann, fasste zu Beginn seines ausführlichen Berichts die allgemeine Lage in drei Sätzen zusammen: "Ich möchte betonen, dass wir derzeit eine Top-Verwaltung haben, mit der es wirklich Spaß macht, den ASV zu führen. Leute, die anpacken, egal ob bei Fasching, bei der Sportplatzkirwa, beim Neujahrsempfang, bei Verwaltungstätigkeiten wie Schriftführung und Kasse. Menschlich sind wir da eine richtig gute Truppe, da wird diskutiert und auch viel gelacht."

Dieter Hofmann gab in Vertretung des kurzfristig privat verhinderten Vorstands Finanzen, Andreas Trips, den Kassenbericht ab. Der Kassenbestand habe sich in den vergangenen zwei Jahren wesentlich erhöht, was auch auf gestiegene Einnahmen bei der Bandenwerbung am A-Platz — seit dieser Saison wieder rundum — und auf einen gut frequentierten Verkaufskiosk bei Heimspielen zurückzuführen ist. Der Vorstand Sport und Abteilungsleiter Fußball, Thomas Gsell, ging auf das Konzept des ASV ein. Seit vier Jahren setzen die Michelfelder im Herrenbereich vor allem auf talentierte Eigengewächse. "Weiterhin stecken wir uns das Ziel, durch kontinuierliche Arbeit im sportlichen und auch im organisatorischen Umfeld unsere Fußballsparte ständig weiterzuentwickeln", sagte Gsell, "uns ist aber nicht nur der sportliche Erfolg wichtig, sondern ein großes Anliegen ist uns der Zusammenhalt und die Kameradschaft unserer Spieler". Die Verträge mit Ilker Caliskan (Spielertrainer der ersten Mannschaft) und Jürgen Born (Trainer der zweiten Mannschaft) wurden in der Winterpause verlängert.

Turniere zur Kirwa

Alt-Herren-Spielleiter Roland Poerschke konnte 2016 mit 29 eingesetzten Spielern fünf Freundschaftsspiele durchführen. An der Sportplatzkirwa werden in diesem Jahr (23. bis 25. Juni) an zwei Tagen fünf Jugendturniere im E-, F- und G-Junioren-Bereich mit insgesamt 32 Mannschaften stattfinden. "Wir werden dadurch weit über die Stadtgrenzen hinaus als ein Verein mit toller und lebendiger Jugendarbeit angesehen", meinte Thomas Gsell stellvertretend für seine Frau Kathrin, die Jugendleiterin ist.

Der Abteilungsleiter der Sparte Fasching, Manfred Kohl, berichtete rund um die FG-Organisation. Sie besteht aus über 100 Aktiven und zieht zu sechs Prunksitzungen etwa 1200 Besucher an. Hinzu kommen eine Vielzahl von Auftritten jenseits der Stadtgrenzen Auerbachs. "Die Michelfelder Narren sind froh, Teil des ASV zu sein. Durch die Fußballer gibt es einen jungen, aktiven Elferrat. Und für die Fußballer wiederum ist die Abteilung Fasching und gerade die Prunksitzungen ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt keinen anderen Verein, der jungen Fußballern solch geile Abende bietet wie wir", sagte Kohl.

Neuer Kurs ab Herbst

In der Sparte Gymnastik sind über 100 bis 120 Personen in diversen Kursen und Trainingsangeboten aktiv. Als Übungsleiterinnen sind Abteilungsleiterin Magdalena Weber, Ingrid Leisner und Bianca Fuchs im Einsatz. Gabi Trenz pausiert derzeit krankheitsbedingt. Ab Herbst 2017 wird neu ein Kurs "Ganzkörperkräftigung – sanft und effektiv" von Ingrid Leisner angeboten, der das bisherige Angebot "Rücken-Fitness" ersetzt.

Dem fast unveränderten Vorstand beziehungsweise der Verwaltung gehören nun 15 Personen inklusive acht Beisitzer (davon drei Neue) mit einem jeweiligen Aufgabenbereich an.

Bei der personellen Zusammenstellung wurde darauf geachtet, dass die Generationen der 50-, 40-, 30- und 20-Jährigen mit mindestens einem Vertreter im Gremium repräsentiert sind. Christoph Dietl (Schriftführer), Kathrin Gsell (Jugendleiterin Abteilung Fußball), Magdalena Weber (Abteilungsleiterin Abteilung Gymnastik) und Manfred Kohl (Abteilungsleiter Abteilung Faschingsgesellschaft), setzen ihre Aktivitäten fort. Peter Metschl, Markus Speckner, Thomas Kohl, Stefan Leisner und Andreas Beyer haben ebenfalls für die nächste Wahlperiode zugesagt und wurden entsprechend einstimmig gewählt. Kassenprüfer bleiben Hans Beyer und Michael von der Grün.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Sitzung werden traditionell langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt. Die Laudatio für die vier Hochkaräter mit Eintritt im Jahr 1957 hielt in launiger und informativer Art und Weise Karl Merkl. Folgende weitere Mitglieder erhielten Urkunden und Präsente, wobei nicht jeder anwesend sein konnte:

60 Jahre: Alois Weiss, Leonhard Deiml, Erwin Lindner und Gerhard Wolf.

50 Jahre: Heinrich Kroher, Hans Schreglmann, Hans Ziegler.

40 Jahre: Stefan Mühlberger, Irmgard Raß, Günter Cermak, Günther Schenk, Georg Speckner, Thomas Ziegler, Claus Steubl, Horst Metschl, Erhard Raß, Günther Ziegler, Harald Schertl, Gerhard Gradl, Werner Gradl, Anita Raß, Sieglinde Lehner, Gerti Zinner.

25 Jahre: Siegfried Sattler, Günther Kohl, Herbert Felser, Helmut Pischel, Stephan Wess, Stefan Rieger, Helmut Budek, Jörg Schmirler, Thomas Gsell, Joachim Kroher, Christian Kugler, Armin Buchmann, Martin Raß, Andrea Knappik, Nicole Fuchs, Andrea Müller, Ulrike von der Grün, Sonja Looshorn, Bettina Schmiedl.

15 Jahre: Claudia Bader, Marietta Holl, Jessica Haberberger, Bastian Zinner, Christina Schauer, Anja Weber, Sandra Lindner, Florian Denk, Florian Lindner, Michael Lengenfelder, Josef Scheck, Maria Wess, Ann-Kathrin Lindner, Melanie Höllerl, Bianca Fuchs, Dominik Schmiedl, Manuela Beyer, Julia Langsteiner, Markus Schäffner, Christian Trenz.

RALPH STROBL