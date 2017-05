ASV-Wirtin Batzaka übernimmt Schlossberg-Biergarten

Familie und Freunde packen gemeinsam an — Auch mit Festspielverein einig - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der inzwischen bekannteste Biergarten der Gegend — zumindest was die Schlagzeilen der Vergangenheit angeht — hat eine neue Wirtin: Die Chefin des ASV-Sportheims, Foteini Batzaka, will noch vor dem Gregori-Fest auf dem Schlossberg klar Schiff machen. Der Pachtvertrag ist am Mittwoch im Rathaus unterzeichnet worden.

Foteini Batzaka (links) ist ab 23. Mai die neue Biergarten-Wirtin auf dem Schlossberg. Seit 15 Jahren betreibt sie in Pegnitz bereits das ASV-Heim. Der Vertrag mit der Stadt wurde am Mittwoch geschlossen. Rechts Bürgermeister Raab. Foto: Michael Grüner



Foteini Batzaka bewirtschaftet seit 15 Jahren erfolgreich das Sportheim in der Reusch. Den Biergartenbetrieb auf dem Schlossberg wird sie zusätzlich stemmen. Und davor ist ihr nicht bange. Sie habe sich das gut überlegt, sagt sie. "Wir sind ein Familienbetrieb, da helfen wir zusammen", meint Batzaka, die von den meisten Gästen im Sportheim nur Fey genannt wird. Ihre Eltern stammen aus Griechenland. Die heute 41-Jährige lebte selbst 19 Jahre dort, ist aber in Deutschland geboren.

Bürgermeister Uwe Raab hatte das Thema Biergarten zur Chefsache gemacht. Vorgänger Frank Ambrasat hatte um die Auflösung seines Vertrags mit der Stadt gebeten. "Wir haben uns dann intensiv nach einem neuen Pächter umgesehen." In intensiven Gesprächen mit der Wirtin des ASV-Heims sei es laut Raab gelungen, sie auch für den Biergarten auf dem Schlossberg zu gewinnen. "Wir sind uns handelseinig geworden", sagte Raab beim gemeinsamen Pressetermin mit Foteini Batzaka im Rathaus.

Vorschusslorbeeren

Der Bürgermeister sparte nicht mit Vorschusslorbeeren. "Batzaka ist eine erfahrene Gastronomin mit Erfahrung in einem saisonalen Betrieb." Sie habe jahrelang ihr Können unter Beweis gestellt. Beide — Raab als auch Batzaka — ließen erkennen, dass das gastronomische Angebot auf dem Pegnitzer Hausberg auch erweitert werden soll. Vor allem durch warme Speisen. Sonntags will die Wirtin auch Mittagstisch mit fränkischen Gerichten anbieten.

Die offizielle Schlüsselübergabe ist laut Pachtvertrag am kommenden Dienstag. Allerdings muss der Vorgänge erst noch die Hütte auf dem Schlossberg räumen. Übernommen wird vom bisherigen Wirt nichts. Sowohl Raab als auch Batzaka gehen davon aus, dass der Biergartenbetrieb noch vor dem Gregorifest aufgenommen werden kann. Gregori wird — so auch das Wetter passt — am 30. Mai gefeiert. "Das ist die Zielsetzung", so der Bürgermeister.

Außer dem Pachtvertrag gibt es für den Biergarten keine weiteren vertraglichen Verpflichtungen wie etwa Liefervereinbarungen mit Brauereien. Es gibt nur eine Klausel, dass nach Möglichkeit die Getränke von Pegnitzer Brauereien oder aus der Region bezogen werden sollen. Grundlage dafür ist ein Beschluss des Stadtrats aus früheren Jahren. Foteini Batzaka aber machte ohnehin deutlich, dass sie auch jetzt schon als ASV-Wirtin ihre Waren über den örtlichen Markt bezieht. "Auch Bäcker und Metzger", sagte sie. "Das mache ich im ASV so und so soll es auch bleiben."

Wenn das Wetter schön ist, soll der Biergarten jeweils nachmittags öffnen. Am Samstag etwas früher und sonntags schon ab 10 Uhr. So sind die aktuellen Planungen der neuen Wirtin. "Aber das müssen wir erst ausprobieren", fügt Batzaka noch hinzu. Genauso das gastronomische Angebot. Die Wirtin ist aber zuversichtlich. Im ASV-Heim funktioniere der Mittagstisch ja auch. Dort soll auch für den Biergarten auf dem Schlossberg gekocht werden.

Im Gegensatz zum Vorgänger sieht die neue Wirtin in den Faust-Festspielen, die ab Mitte Juli auf dem Schlossberg laufen werden, überhaupt kein Problem. "Ich finde es gut, dass die Festspiele in Pegnitz sind. Dann kommen viele Auswärtige aus der Umgebung und aus ganz Deutschland." Batzaka sieht darin Kundschaft für den Biergarten. Und selbst wenn die Besucher nur daran vorbeilaufen. "Dann haben sie mich zumindest gesehen." Auch darin sieht Batzaka eine gewisse Werbung.

Und es scheint ein neues Miteinander auf dem Schlossberg zu geben. Der Vorsitzende des Fördervereins Faust-Festspiele sei bereits auf Foteini Batzaka zugekommen und hat die Zusammenarbeit angeboten. Und auch hier waren sich die Beteiligten schnell handelseinig. Die ASV-Wirtin wird nicht nur den Biergarten während der Festspiele offen halten, sondern auch für die Speisen der Festspielgäste sorgen. Der Förderverein hätte der neuen Betreiberin auch den Verkauf der Getränke angeboten. Das aber wäre zu viel auf einmal geworden. Für dieses Jahr zumindest beschränkt sich Foteini Batzaka auf den Speisenverkauf bei den Festspielen.

Beendet ist offensichtlich die Diskussion über die Besitzverhältnisse über die Bewirtungshütte auf dem Schlossberg, die vor Jahren von den beiden örtlichen Brauereien finanziert worden ist. Raab: "Wir haben darüber kein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben."

MICHAEL GRÜNER