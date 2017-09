Attraktives Portal in Pottenstein

POTTENSTEIN - Bürgermeister Stefan Frühbeißer spricht von einer "bedeutenden Maßnahme" für Pottenstein. Am Freitag sprach Pottensteins Rathauschef am neuen Platz, der noch keinen Namen hat und der das "Eingangstor" für die Pottensteiner Altstadt von der B 470 in die Pegnitzer Straße werden soll, die letzten Maßnahmen mit Bauhofleiter Klaus Eckert auf der Baustelle ab.

Pottensteins Bürgermeister Stefan Frühbeißer und Bauhofleiter Klaus Eckert sprechen letzte Details zur Platzneugestaltung des Platzes an der B 470 zur Einmündung in die Pegnitzer Straße ab. © Thomas Weichert



Eigentlich sollte die Platzneugestaltung mit Zuschüssen aus Mitteln der Städtebauförderung realisiert werden. 2016 hatte der Stadtrat einstimmig diese Maßnahme für die Städtebauförderung angemeldet. Geschätzt wurden dann dafür Kosten in Höhe von rund 80.000 Euro und die Stadt Pottenstein hätte einen Eigenanteil von bis zu 35.000 Euro selbst leisten müssen.

Wie Frühbeißer betonte, ist es aber nicht immer der richtige Weg, jeden Fördertopf auszuschöpfen. Zumal dann nicht, wenn man einen Bauhofleiter wie Klaus Eckert hat, der so eine Planung selbst machen kann und Fachleute im Stadtbauhof. die sie auch umsetzen können. So kostet die ganze Maßnahme ohne Förderung rund 20.000 Euro, rechnet Eckert vor. "Mit unserem Bauhof ist das deutlich günstiger und wirtschaftlicher zu machen", freut sich der Bürgermeister und betont, dass die Preise derzeit sehr hoch seien, weil das Baugewerbe boomt. Optisch soll der neue Platz, einer der ganz wenigen der an den Einfahrtstoren in die Altstadt der Stadt selbst gehört, eine deutliche Aufwertung bringen.

Zum einen als Platz auf dem man sich aufhalten kann, zum anderen aber auch als attraktives Eingangsportal, das Gäste in die historische Altstadt locken soll. Zwei Rosenbögen werden die Eingangstore zum neuen Platz darstellen. Rosen erinnern an das Rosenwunder der Heiligen Elisabeth von Thüringen, die einst auf Burg Pottenstein über dem neuen Platz gelebt hat.

Ein nach oben offener Pavillon, über dem Weinranken wachsen sollen, soll mit einer Sitzgruppe darunter zum Verweilen einladen. An einer Trinksäule können sich Wanderer und Radfahrer erfrischen. Die Abgrenzung zum Gehsteig an der B 470 besteht aus großen Quadersteinen, bepflanzt mit einheimischen Gewächsen. Wichtig für Frühbeißer und Eckert war, alles der bereits vorhandenen heimischen Landschaft anzupassen. Ähnlich wie beim Ufer am SeniVita Seniorenhaus Sankt Elisabeth, dessen Gestaltung prämiert wurde.

"Wichtig für Insekten"

"Heimische Pflanzen sind auch wichtig für Insekten und Schmetterlinge", betont Frühbeißer. "Die Pflanzen sollen durchwachsen und sich dann auf der Fläche verbreiten", fügtr er hinzu. Deshalb wird der neue Platz auch nicht gepflastert, sondern mit einem Kalk-Split-Sandgemisch als wassergebundene Decke angelegt. Auch der Ammonit, den die Pottensteiner Gewerbetreibenden einst gestiftet hatten, wird als "Wahrzeichen" auf einem neuen Quaderstein wieder integriert. Hinzu kommen vier Fahrradbügel und eine Infotafel, die über die Stadtgeschichte und über die Heilige Elisabeth, die als Statue auf der anderen Seite der B 470 steht, informieren soll. Ende September soll alles fertig sein, so Eckert. Einen Seitenhieb auf CSU-Chefin Birgit Haberberger um das Theater der Wahlplakate kann sich Frühbeißer nicht verkneifen. "Mit der Stimme von Frau Haberberger wurde die Maßnahme schon letztes Jahr angemeldet — mit dem Ziel, diese heuer dann auch umzusetzen", so Frühbeißer. Gefragt, wie der Platz einmal heißen soll, meint Frühbeißer, dass die Pottensteiner kreativ seien. Vielleicht ist bis zur Einweihung ein Name gefunden?

