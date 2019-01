Auch Auerbacher Feuerwehr packt für Berchtesgaden

Sechs Aktive rücken mit dem Kontingent des Landkreises ins Schneechaos aus - vor 1 Stunde

AUERBACH - Sechs Aktive der Feuerwehr machten sich am Sonntagmittag auf den Weg nach Berchtesgaden in das Schneechaos.

Beladen des LF 24 vor dem Gerätehaus: Sechs Aktive und ein Lkw aus Auerbach gehören zu dem rund 100 Mann starken Kontingent. Das LF 24 wurde speziell für den Einsatz umgebaut, der Chemieschutz blieb zu Hause. © Sven Zeilmann



Beladen des LF 24 vor dem Gerätehaus: Sechs Aktive und ein Lkw aus Auerbach gehören zu dem rund 100 Mann starken Kontingent. Das LF 24 wurde speziell für den Einsatz umgebaut, der Chemieschutz blieb zu Hause. Foto: Sven Zeilmann



In der Nacht von Samstag auf Sonntag erhielt die Führungsebene der Feuerwehr Auerbach die Information, dass aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach ein Kontingent der Feuerwehren nach Berchtesgaden zur Unterstützung bei der Schneekatastrophe abrücken soll.

Umgehend wurden noch in der Nacht alle Aktiven darüber Informiert, auch wurden sie dazu angehalten, mit ihrem Arbeitgeber abzuklären, ob ein Fernbleiben möglich ist.

Abmarsch für das Kontingent war in Auerbach am Sonntag um 12 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Die geplante Dauer des Einsatzes ist bis zum Donnerstag. Treffpunkt für die Vorbesprechung war am Sonntag früh im Feuerwehrgerätehaus. Das schrieben Kommandant Sven Zocher und Michael Schmidt, Kreisbrandmeister im Inspektionsbereich 3 des Landkreises Amberg-Sulzbach, in einer gemeinsamen Nachricht an alle Aktiven der Feuerwehr Auerbach.

Großschadenslagen und Katastropheneinsätze erfordern den Einsatz von Feuerwehren auch außerhalb ihrer kommunalen Zuständigkeit, zum Beispiel bei der Hochwasser-Katastrophe 2013 oder der Schnee-Katastrophe 2006 im Bayerischen Wald.

Hierfür müssen entsprechende organisatorische Vorausplanungen getroffen werden, um bei Bedarf entsprechend und zeitnah reagieren zu können. Gemäß Artikel 7 des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes sind unter anderem alle Feuerwehren und freiwilligen Hilfsorganisationen zur Katastrophenhilfe verpflichtet.

Für 48 Stunden autark

Ziel ist es, einer Hilfe anfordernden Stelle, innerhalb oder außerhalb Bayerns, in angemessener Zeit personelle und materielle Unterstützung mit Einsatzkräften der Feuerwehren anbieten zu können. Die eingesetzten Verbände müssen so aufgestellt und ausgerüstet sein, dass sie für 48 Stunden autark geführt und eingesetzt werden können, das heißt Selbstversorgung mit Lebensmitteln und Betriebsstoffen.

Gegen 13 Uhr traf sich das Hilfskontingent des Landkreises Amberg-Sulzbach bestehend aus rund 100 Ehrenamtlichen zur Abschlussbesprechung auf dem Dultplatz in Amberg.

Vor ihrer Abfahrt im Konvoi nach Berchtesgaden begrüßte Landrat Richard Reisinger und die Feuerwehrlandkreisführung die Einsatzkräfte und dankten ihnen für ihren Einsatz.

SVEN ZEILMANN