Auch bei Heimspiel-Doppel keine Bescherung beim EVP

PEGNITZ - Auch nach dem Heimspiel-Doppel vom Wochenende warten die Ice Dogs weiter auf ihren ersten Sieg vor heimischer Kulisse. Am Freitag entführte im Franken-Derby Bad Kissingen die Punkte, am Sonntag revanchierte sich Miesbach für die im Hinspiel erlittene Niederlage.

Gegen den Oberliga-Absteiger TEV Miesbach hatten die Ice Dogs meist das Nachsehen. © Reinl

Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz - TEV Miesbach 1:5 (0:2/1:1/0:2) - Nach einem durchwachsenen Saisonverlauf befand sich der Oberliga-Absteiger zuletzt nach Siegen über die Titelaspiranten Füssen und Landsberg im Aufwind. Doch am Wochenende traf den TEV mit der Erkrankung des Trainers und Sportlichen Leiters Simon Steiner ein herber Rückschlag. Für Steiner, der bis zu seiner vollständigen Genesung freigestellt wurde, wechselte der 36-jährige Verteidiger Peter Kathan hinter die Bande. Sebastian Deml übernahm in Pegnitz erstmals dessen Position in der Abwehr, Nico Fissekis rückte in die Reihe mit Maxi Meineke und Florian Feuerreiter.

Anders als im Hinspiel, als der EVP mit einer schnellen 3:0-Führung den Grundstein für den bislang einzigen Saisonsieg legte, bestimmten diesmal die Gäste vom Anpfiff weg das Geschehen. Die Ice Dogs, die wieder nur 13 Feldspieler im Aufgebot hatten, konnten sich minutenlang nicht aus ihrem Drittel befreien. So hatte Miesbach keine Mühe, in Führung zu gehen.

Selbst in Überzahl konnten die Hefner-Schützlinge nicht dagegen halten. Im Gegenteil: Mit einem Mann mehr kassierten sie im Anfangsdrittel auch noch das 0:2, wobei bei beiden Gegentreffer jeweils die vermeintlich beste EVP-Garnitur am Eis war. Das Fazit des Trainers zur Pause: "Wir bewegen uns einfach viel zu lange vor unserem eigenen Tor."

Bei strömendem Regen bekamen die knapp 100 EVP-Fans auch im Mitteldrittel zunächst nur ein Gemenge aus Soloaktionen und Fehlpässen zu sehen. Der Oberliga-Absteiger konnte nach Belieben schalten und walten und erhöhte im Powerplay auf 0:3. Bei einer völlig unnötigen Schlägerei vor dem TEV-Gehäuse handelte sich Johannes Seidinger wenig später 14 Strafminuten am Stück ein und schwächte so sein Team weiter.

Wie aus heiterem Himmel gelang Darnell Pruett dann doch ein Treffer zum 1:3, der wieder etwas Feuer in den Reihen der Ice Dogs entfachte. So konnte dieser Abschnitt wenigstens ausgeglichen gestaltet werden. Für eine Wende indes reichte es nicht. Vielmehr machte der Oberliga-Absteiger mit zwei weiteren Toren zum 1:5-Endstand alles klar.

Die Torfolge: 0:1 (10.) Rousek/Gaschke, 0:2 (16.) Meineke (4 gegen 5), 0:3 (25.) Deml/Gaschke (5 gegen 4), 1:3 (33.) Pruett/Navarra, 1:4 (47.) Rousek/Slavicek, 1:5 (59.) Rousek/Gaschke.

Strafen: EVP: 16 plus zehn Minuten für Seidinger (Faustschlag), Miesbach zwölf plus zehn Minuten .

ISI REINL