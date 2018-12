Auch der EVP konnte Passauer Höhenflug nicht stoppen

Aleksandrs Kercs erzielte bei der 1:6-Niederlage den Ehrentreffer - Ice Dogs kassierten 100. Gegentor - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Auch an diesem Wochenende blieb der EV Pegnitz ohne Erfolg. Bei der 1:6-Niederlage am Sonntag gegen die EHF Passau mussten die Ice Dogs dabei schon das 100. Gegentor der laufenden Saison quittieren. Für den Ehrentreffer sorgte Aleksandrs Kercs mit seinem Tor zum 1:5.

Johannes Seidinger hat sich zu einem der engagiertesten Stürmer des EVP entwickelt. © Reinl

Johannes Seidinger hat sich zu einem der engagiertesten Stürmer des EVP entwickelt. Foto: Reinl



Eishockey-Bayernliga

EV Pegnitz - EHF Passau 1:6 (0:2/0:2/1:2) - Die Niederbayern kamen mit der Empfehlung, zuletzt sieben von acht Begegnungen gewonnen zu haben. Zudem waren sie ausgeruht, nachdem Bad Kissingen das Spiel am Freitag kurzfristig wegen Spielermangels abgesagt hatte. Trotzdem präsentierten sich die Black Hawks keineswegs als Überflieger. Wenn sie nach dem ersten Drittel trotzdem mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine gingen, so wegen Unzulänglichkeiten auf Pegnitzer Seite. Die Abwehr brauchte viel zu lang, um den Puck aus der Gefahrenzone zu bringen, dazu leisteten sich die Verteidiger beim Aufbau immer wieder katastrophale Abspielfehler und der Sturm agierte im Abschluss zu harmlos, um den ehemaligen Crimmitschauer DEL2-Keeper Clemens Ritschel in Bedrängnis bringen zu können.

Dabei hätte es durchaus Chancen gegeben, das Ergebnis anfangs freundlicher zu gestalten, wenn etwa in zwei Überzahlsituiationen die erarbeiteten Gelegenheiten auch verwertet worden wären. Die Habichte zeigten sich da cleverer. Dominik Schindlbeck gab Maximilian Schmidt, der im Tor wieder den verletzten Julian Bädermann ersetzte, in der 7. Minute das erste Mal das Nachsehen, Philipp Müller erhöhte kurz vor der Pause auf 0:2.

Im Mitteldrittel plätscherte das Match ähnlich dahin wie der zunehmende Nieselregen. Philipp Müller blieb es schließlich mit dem 0:3 vorbehalten, für das 100. Gegentor des EVP in der laufenden Saison zu sorgen. Die Ice Dogs, bei denen Sven Adler trotz einer schmerzhaften Armverletzung aus dem Schongau-Spiel mitwirkte, mühten sich zwar nach Kräften, konnten aber nie den Eindruck erwecken, dem Match noch eine Wende geben zu können, erst recht nicht nach dem 0:4 durch Anton Pertl, der damit bei seinem Comeback sogleich erfolgreich war.

Im Schlussdrittel stellten die Gäste mit dem frühen Treffer zum 0:5 die Weichen endgültig auf Sieg. Für das einzige Pegnitzer Erfolgserlebnis sorgte in der 44. Minute Aleksandrs Kercs, als er bei einer angezeigten Strafe gegen Passau das Ehrentor zum 1:5 markierte. Während die Niederbayern das Match in der Folge mehr als Spaßveranstaltung sahen, wirkten die wieder nur mit einem Rumpfteam angetretenen Ice Dogs zunehmend platt.

Die Torfolge: 0:1 (7.) Schindlbeckm 0:2 (18.) Müller/Nemecek/Sulcik, 0:3 (28.) Müller/König, 0:4 (34.) Pertl/Sulcik/Jantzen, 0:5 (42.) Limböck/König, 1:5 (44.) Kercs/Navarra, 1:6 (51.) Sulcik/Müller.

Strafen: Pegnitz zwei, Passau acht Minuten.

ISI REINL