Auch der große Reformator war einst ein Kind

Aufregendes Leben von Martin Luther: Zwei Konzerte für die Kleinsten in der Bartholomäuskirche - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Zwei Kinderkonzerte, die am Sonntag, 9. Juli, um 15 Uhr und 16.30 Uhr in der St. Bartholomäuskirche in Pegnitz erklingen, sollen das Leben und Wirken Martin Luthers altersgerecht für Kinder erschließen.

Auf der Empore der St. Bartholomäuskirche finden zwei Kinderkonzerte statt. Beide behandeln das Thema Martin Luther. © Foto: Ralf Münch



Im ersten Konzert um 15 Uhr für jüngere Kinder zwischen fünf und acht Jahren erzählen Gerlinde Lauterbach und Jörg Fuhr mit Worten und in Tönen, wie aus dem kleinen, manchmal dickköpfigen und immer neugierigen kleinen Martin der erwachsene Martin Luther wurde. Denn auch große Reformatoren waren einmal kleine Kinder. Nach kurzweiligen Schilderungen aus dem Alltagsleben einer Familie im Mittelalter berichtet das Konzert, wie Martin zur Ausbildung nach Erfurt ging, durch ein Versprechen im Gewittersturm zum Mönch wurde und schließlich nach Rom geschickt wurde. Und natürlich hat auch die Reformation ihren Platz.

Das zweite Konzert um 16.30 Uhr richtet sich vor allem an ältere Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Denn Luthers Leben war aufregend. Seine persönliche Entwicklung vom vorbildlichen, geradezu übereifrigen Mönch zum Vogelfreien — den jeder nach Belieben hätte töten dürfen — vom Junker Jörg auf der Wartburg zum Familienvater, dürfte die Kinder beeindrucken.

Nebenbei hören sie von der wichtigen Erfindung des Buchdrucks, wie es zur Schulpflicht kam und lernen Begriffe des Mittelalters wie Reliquie, Ablass und Bulle kennen. In beiden Konzerten können die Kinder wichtige Beiträge zum Gelingen beitragen: sei es durch das Erzeugen eines Gewittersturms, durch Mitzählen, Vorlesen oder in kleinen Zwischengesprächen.

Das zweite Konzert gestalten Thomas Miertschischk als Sprecher und Jörg Fuhr an der Orgel. Treffpunkt ist auf der Orgelempore der St. Bartholomäuskirche Pegnitz. Die Aufführung ist auch im Kirchenschiff miterlebbar. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Um Spenden wird gebeten. Eine Platzreservierung ist telefonisch unter (0 92 41) 20 86 im evangelischen Pfarramt möglich.

