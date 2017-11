Audi und BMW schleudern aus Kurve: Mehrere Verletzte

Zwei Unfälle an Anschlussstelle Naila/Selbitz - Erhebliche Schäden - vor 1 Stunde

HOF - Am Mittwochmorgen kam an der Anschlussstelle Naila/Selbitz ein silberner Audi in einer Kurve von der regennassen Fahrbahn ab. Nur wenige Minuten später kam ein schwarzer BMW an derselben Stelle von der Straße ab. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden.

Völlig demoliert kam der BMW neben der Fahrbahn zum Stehen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn hatte er sich in einer Kurve mehrfach überschlagen. Foto: NEWS5 / Fricke



Während die zwei Personen im Audi, der am Mittwochmorgen zuerst von der regennassen Fahrbahn abkam, unverletzt blieben, verlief der Unfall für die drei Insassen des BMW nicht ganz so glimpflich. Nur wenige Minuten später kamen sie genau an der Stelle von der Fahrbahn ab, an der auch die Insassen des Audi verunglückt waren. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam völlig demoliert auf dem Grünstreifen neben der Straße zum Stehen, wobei sich die Insassen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten, wie die Polizei mitteilte.

