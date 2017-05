Auerbach: Abschied vom CSU-Vorsitz im Jubiläumsjahr

Helmut Zerreis hat sich schon im Herbst 2016 zurückgezogen, jetzt wurde sein Nachfolger gewählt - vor 14 Minuten

AUERBACH - Acht Jahre lang hat Helmut Zerreis den CSU-Ortsverband Auerbach geführt, ist mit ihm und für ihn in die Wahlkämpfe gezogen. Aufgrund beruflicher Veränderungen konnte Zerreis das Amt de facto bereits seit vergangenem Herbst nicht mehr ausüben. Bei der Hauptversammlung des 90 Mitglieder zählenden Vereins wurde darum nun der Posten neu besetzt.

Im Bild (v.l.) Helmut Zerreis, Christian Trenz (Auerbach), Siegfried Neukam, Manfred Stefandl, der neue CSU-Ortsvorsitzende Bernhard Hinteregger, Anneliese Lehner, Herbert Appl, Heribert Sier, MdL Schwartz, Thomas Lehner. © Karl Schwemmer



Im Bild (v.l.) Helmut Zerreis, Christian Trenz (Auerbach), Siegfried Neukam, Manfred Stefandl, der neue CSU-Ortsvorsitzende Bernhard Hinteregger, Anneliese Lehner, Herbert Appl, Heribert Sier, MdL Schwartz, Thomas Lehner. Foto: Karl Schwemmer



Ortsverbandsvorsitzender Helmut Zerreis begrüßte unter den 25 anwesenden Mitgliedern die jüngst wiedergewählte Vorsitzende der Frauenunion Auerbach, Gabriele Appl, und den neuen Vorsitzenden der Jungen Union, Fabian Gottschalk. Er war wie berichtet erst vor kurzem in den Verein eingetreten, und hatte sofort einstimmig das aktive und passive Wahlrecht erhalten. Neben Kreisvorsitzendem Stefan Ott nahm auch MdL Dr. Harald Schwartz an der Versammlung im Café Postillion teil.

In seinem umfassenden Rückblick auf 2016 ließ Zerreis die Aktivitäten im Jahr des 70-jährigen Bestehens der CSU Auerbach Revue passieren. Aufgrund beruflicher Veränderungen habe ihn sein Stellvertreter Christian Lindner schon im letzten halben Jahr an der Spitze des Ortsverbands entlastet und faktisch sogar "kommissarisch" die Geschäfte des Ortsverbands geführt, berichtete Zerreis weiter, wofür er Lindner herzlich dankte. Er würdigte ferner die Unterstützung des Ortsvorstands und die politische Begleitung durch Harald Schwartz über viele Jahre hinweg.

Drei Millionen Euro investiert

Von der Stadtratsarbeit der CSU Auerbach berichtete Fraktionssprecher Herbert Appl. Er erwähnte besonders den Kauf des Hotels "Goldner Löwe" nach dessen Insolvenz, der nach einem behelfsmäßigen Umbau nun von der Stadtverwaltung während der Sanierung des Rathauses genutzt wird. Für diese Maßnahme seien rund drei Millionen Euro veranschlagt. Auch das Nachbargebäude des einsturzgefährdeten Ruderstadels erwarb die Stadt. Weiter hätten sich für den Ausbau der Michelfelder Straße auf rund 900 000 Euro reduzierte Kosten ergeben. Der erste Bauabschnitt soll in der zweiten Maiwoche beginnen.

Neue Kredite über 640 000 Euro

Eine 100-prozentige Kostenübernahme gewährt der Freistaat Bayern für den Hochwasserschutz der Auerbacher Straße in Michelfeld. Die Stadt habe nach der Fertigstellung lediglich die Unterhaltskosten für die entstandenen Bauten zu tragen.

Die vor allem durch die genannten Käufe entstandenen Belastungen des städtischen Haushalts bedingten eine Nettokreditaufnahme in Höhe von etwa 640 000 Euro, berichtete Appl, und könnten nicht in einem Jahr erwirtschaftet werden. Eine zinsgünstige Finanzierung sei jedoch abzusehen.

In der offenen Aussprache zu den Berichten fragte Heribert Sier nach der geplanten "Flurwerkstatt" bei der Flurbereinigung im Bereich Welluck und Nitzlbuch. Appl sagte angesichts der noch nicht abgeschlossenen Gespräche dazu lediglich, dass sich die Verhandlungen nicht einfach gestalten würden.

Schatzmeister Manfred Stefandl berichtete von einer finanziell handlungsfähigen CSU Auerbach mit einem geringen Jahresplus. Die einwandfreie Kassenführung wurde ihm von den Revisoren Hans Kormann und Helmut Kormann bestätigt. Nach der einstimmigen Entlastung von Schatzmeister und Vorstand leitete MdL Schwartz die Wahlen. Bernhard Hinteregger wurde als neuer Ortsverbandsvorsitzender gewählt.

Bei der Versammlung dankten die stellvertretende Vorsitzende Helga Trenz und Schatzmeister Manfred Stefandl ihrem bisherigen Vorsitzenden für seine einsatzfreudige Führung und seine politische Arbeit im Ortsverband sowie in Stadt- und Kreisrat mit einem Bierkrug und einem Trunk. Bei der Ehrung von langjährigen CSU-Mitgliedern erhielt Zerreis dann neben Anneliese Lehner und Christian Trenz die Urkunde für zehnjährige Mitgliedschaft in der CSU Auerbach. Die Urkunde für 15-jährige Mitgliedschaft ging an Thomas Lehner. Dank und Auszeichnung mit Urkunde und Ehrennadel erhielten ferner Siegfried Neukam für 30 Jahre sowie Herbert Appl und Manfred Stefandl für 35 Jahre Treue zur CSU Auerbach.

Zehn zu Ehrende fehlten

Geehrt werden sollten ursprünglich außerdem für zehnjährige Mitgliedschaft in der CSU Auerbach Eleonore "Elly" Haberberger, Helga Meisel, Matthias Bock und Peter Koch. Annemarie Schleicher hält dem Verein seit 20 Jahren die Treue, Lothar Schmiedl und Arthur Schriml seit 30 Jahren und Angelika Meisel, Josef Schaller sowie Albert Wiesneth sogar seit 45 Jahren. Zum Teil aus gesundheitlichen, zum Teil aus privaten und beruflichen Gründen konnten die zuletzt genannten Mitglieder jedoch an der Veranstaltung teilnehmen. Ihre soll nun anderer Gelegenheit erfolgen.

KARL SCHWEMMER