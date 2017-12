Auerbach: Als Taferlträger auf dem Oktoberfest begonnen

Johannes Trenz und Thomas Riedhammer haben mit der Knabenkapelle Auerbach mehr als 600 Einsätze absolviert - vor 1 Stunde

AUERBACH - Ein Novum gibt es in diesem Jahr bei der Knabenkapelle Auerbach (KKA): Erstmals waren zwei Musiker mehr als 600 Mal mit der Kapelle im Einsatz. Vom Taferlträger zum Posaunisten, vom Schlagzeuger zum Notenwart geht die Karriere von Johannes Trenz. Thomas Riedhammer fing mit der Trommel an und blieb bei den Blechbläsern hängen.

Einmalig: Mehr als 600 Auftritte absolvierten Schlagzeuger Johannes Trenz (l.) und Trompeter Thomas Riedhammer (r.) für die Knabenkapelle. Foto: Brigitte Grüner



"Ich kann mich noch erinnern, als Begleitung vom Taferlträger am Oktoberfest mitgelaufen zu sein", erzählt Johannes Trenz. Damals sei er noch zu klein gewesen, um schon auf einem Instrument mitzuspielen. Auch Thomas Riedhammer glaubt, erstmals bei einem Festzug dabei gewesen zu sein. Damals spielte er eine kleine Trommel.

Erste Auftritte mit der Trompete waren leichte Weihnachtslieder und das Weihnachtskonzert 1984 oder 1985. Der Auerbacher musiziert seit 33 Jahren mit drei bis vier Jahren Unterbrechung in der KKA. Als er einige Jahre in Hahnbach lebte, beschränkte sich Riedhammers Engagement auf die größeren Einsätze.

Auf der Posaune begonnen

Trenz, ein Degelsdorfer, ist seit 23 Jahren aktiv dabei. 1994 begann er auf der Posaune, stieg aber schnell auf das Schlagzeug um. Sein Cousin war damals auch als Drummer bei der KKA. "Das hatte mir so gut gefallen, dass ich das auch spielen wollte." Heute spielt Trenz neben Schlagzeug auch verschiedenste Percussion-Instrumente. Von 2005 bis 2013 war er nicht nur als Musiker, sondern auch als Notenwart des Vereins im Einsatz.

Für Thomas Riedhammer liegt klar auf der Hand, warum er Musik macht und zur KKA ging. "Weil ich ein Riedhammer bin", sagt er schmunzelnd. Sein ebenfalls sehr musikalischer Vater Max Riedhammer und sein Onkel Ludwig waren bei der Kapelle schon immer treibende Kräfte. Ihm habe das Musizieren jedenfalls bald schon riesig Spaß gemacht. Daran habe sich bis heute nichts geändert.

Hatten die beiden langjährigen Aktiven eigentlich Vorbilder? Trenz verneint dies. Es sei immer so gewesen, dass die jungen Musiker auf die "Großen" aufgeschaut haben. Riedhammer erinnert sich, dass in seinen Anfangsjahren der slowakische Trompeter Vlado Kumpan ein gewisses Vorbild gewesen sei.

Tenorhorn ausprobiert

"Zurzeit gefällt mir Josef Menzl ganz gut." Riedhammer spielt meist hohes Blech, in erster Linie Trompete. Bei einem Frühjahrskonzert habe er auch schon zwei Stücke am Waldhorn ausgeholfen. Für ein paar Weihnachtslieder habe er das Tenorhorn ausprobiert. Er engagiert sich zudem bei den Veranstaltungen und hilft stets beim Aufbau und der Organisation.

Nach so vielen Jahren aktiver Mitgliedschaft gibt es für beide viele schöne Erlebnisse. "Für mich bleiben all die schönen Fahrten in ganz Europa in Erinnerung und vor allem die vielen Freundschaften, die man in der Kapelle und auch außerhalb der Kapelle geschlossen hat. Ich möchte davon nichts missen", betont Trenz.

Auch Riedhammer nennt die Reisen der Kapelle, die unter anderem nach Amerika, England und Frankreich führten, als Höhepunkte. Auch die Freundschaft zu den Matrosen des Patenbootes und die vielen schönen Stunden in der Gemeinschaft bleiben in Erinnerung. Auch traurige Anlässe haben sich eingeprägt. "Am schlimmsten war das Spielen bei der Beerdigung von Jockel und bei der Beerdigung von Onkel Ludwig", so Riedhammer. Joachim Rehberg war Mitbegründer der Marine-Patenschaft und Ehrendirigent der Knabenkapelle.

Die beiden jungen Männer spielen am liebsten bei der Knabenkapelle, aber nicht ausschließlich. Sie haben die Formation "Boaznhocker" mitgegründet. Riedhammer war früher auch in der KKA-Bigband und bei diversen Bläsergruppen aktiv. Er hatte bei der Knabenkapelle bislang 610 Auftritte, während Trenz auf 645 Einsätze kommt, da bei ihm auch die Termine als Notenwart dazukommen. Beide würden jungen Leuten unbedingt zu einer musikalischen Ausbildung raten. "Wer schon einmal die Möglichkeit hatte, ein Frühjahrskonzert von uns zu erleben, weiß, welche Top-Ausbildung man für wenig Geld genießen darf", betont Johannes Trenz. Gleichzeitig könne man erfahren, was Gemeinschaft und Zusammenhalt in guten und schlechten Zeiten bedeutet.

Auch Thomas Riedhammer stellt die gute Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Besonders bei Reisen, wenn die Größeren den Kleineren helfen. Auch dürfe man sein Können bei Konzerten präsentieren. Gutes Miteinander und Menschlichkeit seien weitere Pluspunkte, die für ein Musizieren im Orchester sprechen.

BRIGITTE GRÜNER