Auerbach: Augen zu und rein ins Filmgeschehen

Frühjahrskonzert der Knabenkapelle entführte mit Musik zu "Harry Potter" - vor 12 Minuten

AUERBACH - Es gibt Pflichttermine, die man nur ungern wahrnimmt. Und es gibt Pflichtveranstaltungen wie das Frühjahrskonzert der Knabenkapelle Auerbach (KKA), das sich kein Musikliebhaber entgehen lassen sollte.

In die Herzen der Zuhörer hat sich die Knabenkapelle bei ihrem diesjährigen Frühjahrskonzert mit vielen bekannten Melodien gespielt. Fast 400 Gäste wollten sich den Abend unter der Leitung von Ludwig Riedhammer nicht entgehen lassen. © Brigitte Grüner



In die Herzen der Zuhörer hat sich die Knabenkapelle bei ihrem diesjährigen Frühjahrskonzert mit vielen bekannten Melodien gespielt. Fast 400 Gäste wollten sich den Abend unter der Leitung von Ludwig Riedhammer nicht entgehen lassen. Foto: Brigitte Grüner



"Musik, die anmacht", hieß das Motto in diesem Jahr und das war bereits bei den ersten Tönen zu hören. Die "20th Century Fox Fanfare" machte schon zu Beginn Lust auf einen abwechslungsreichen Abend, bei dem vor allem Filmmusik zu hören war. Ein besonders anspruchsvolles Stück hatte dabei am Samstag Premiere: Die "Harry Potter Symphonic Suite", die kein Geringerer als der renommierte Komponist John Williams geschrieben hat. Die Knabenkapelle spielte das schwere Stück mit Bravour.

Immer wieder standen die Schlagzeuger mit ihren verschiedenen Rhythmusinstrumenten im Vordergrund. Wer die Augen schloss, konnte Harrys Schneeeule Hedwig, den legendären Zaubererbesen Nimbus 2000 und das spannende Quidditch-Spiel vor dem inneren Auge sehen.

Das Gleiche galt für die "Indiana Jones Selection" – ebenfalls ein Werk von Williams, das Jan van der Heyden für Blaskapellen arrangiert hat. Auch hier galt: Augen zu – und schon tauchte Harrison Ford alias Indiana Jones in seinem lässigen Look mit Fedora-Hut und Peitsche vor dem geistigen Auge auf. Imposant ertönte die Musik aus "Das Boot": Signale, Schüsse, Echolot – alles wurde mit den unterschiedlichsten Instrumenten intoniert. Der Film nach einem Buch von Walter Buchheim gehört längst zu den Klassikern. Walter Ratzek hat die Melodie von Klaus Doldinger für Blaskapellen arrangiert.

Effekte eines Computerspiels

Wer erinnert sich noch an das Lied "Total Eclipse of the Heart", mit dem Bonnie Tyler 1983 zahlreiche Hitparaden anführte? Der deutsche Titel "Totale Finsternis" wurde im Sommer 2006 vom deutschen Musical- und Fernsehpublikum zum "Größten Musical-Hit aller Zeiten" gewählt. Die Knabenkapelle brachte den Song beim Medley aus "Tanz der Vampire" zu Gehör. Schön waren auch die Lieder aus dem Musical "Les Misérables". Eine ganz andere Art von Musik erklang bei "Super Mario": Melodien und Klangeffekte eines Computerspiels. Mit "Macarena" erinnerten die Musiker an den Sommerhit 1993 des spanischen Duos "Los del Río", mit dem ein Modetanz verbunden war. Einige Gäste erinnerten sich daran und tanzten passend zur Musik der Knabenkapelle.

Der erst 15-jährige Maximilian Winter spielte den Evergreen „Mitternachtsblues“. © Brigitte Grüner



Der erst 15-jährige Maximilian Winter spielte den Evergreen „Mitternachtsblues“. Foto: Brigitte Grüner



Über viel Applaus freuten sich die Solotrompeter Lukas Brendel, Patrick Hamerla und Maximilian Winter. Die drei Musiker intonierten – unterstützt vom Orchester – bekannte und beliebte Trompeten-Hits wie "Il Silenzio", den "Mitternachtsblues", das von Bert Kaempfert komponierte "Strangers in the night" und "Cherry Pink", das in Deutschland auch als "Gummimambo" bekannt ist.

Das Medley beliebter Melodien wurde von Dirigent Ludwig Riedhammer arrangiert und kam so gut an, dass es auch als Zugabe noch einmal großen Beifall bekam. Und das, obwohl nach dem Glückauf-Marsch sowie der Bayern- und der Deutschland-Hymne eigentlich schon das Ende des Konzerts eingeläutet worden war.

BRIGITTE GRÜNER