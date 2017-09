Auerbach: Automatischer Alarm durch Brandmelder

Heime und Krankenhaus haben einen direkten Draht zur Leitstelle — Erfahrung: Reihe von Fehlalarmen - vor 1 Stunde

AUERBACH/MICHELFELD - Durch eine Brandmeldeanlage werden ein Fünftel bis ein Viertel aller Einsätze der Feuerwehr Ranna ausgelöst. In Michelfeld kommen solche Einsätze nur vereinzelt vor, wenn überhaupt. Die Floriansjünger in Auerbach rückten im Vorjahr sieben Mal wegen einer Rauchmelder-Alarmierung aus. Es gab aber auch einige Fehlalarme.

Eine moderne Brandmeldeanlage gibt es in der Auerbacher Helmut-Ott-Halle und dem angrenzenden Hallenbad. Im Falle eines Einsatzes können die Führungskräfte der Feuerwehr — im Bild Auerbachs Kommandant Sven Zocher — genau sehen, wo der Alarm ausgelöst wurde und finden im Handumdrehen den passenden Lageplan. © Brigitte Grüner



"Wir gehen immer von einem Ernstfall aus", sagt Andreas von der Grün aus Michelfeld. "Jeder Brandmeldealarm wird als normaler Brandeinsatz behandelt. Wir rücken aus, erkunden, warum der Alarm ausgelöst wurde und geben erst Entwarnung, wenn kein Brand festgestellt werden kann", erklärt auch Stefan Egerer aus Ranna.

Kommandant Sven Zocher aus Auerbach sieht es genauso: "Wir sind immer konzentriert." Selbst wenn kein offenes Feuer zu finden ist, wird genau kontrolliert oder die Wärmebildkamera zur Hilfe genommen, um sicher zu gehen, dass kein versteckter Schwelbrand vorliegt.

Brandmeldeanlagen mit Aufschaltung auf die zuständige Integrierte Leitstelle werden bei sensiblen Einrichtungen und Gebäuden wie Seniorenheimen, Krankenhäusern, Hotels oder in Industriebetrieben bereits im Baugenehmigungsverfahren vorgeschrieben. Der Vorteil dieser Anlagen ist, dass ein Brand schnell erkannt und sofort über die zuständige Leitstelle die Alarmierung der zuständigen Feuerwehren veranlasst wird.

"Dies bringt im Ernstfall einen großen Zeitvorteil, was über Leben und Tod entscheiden kann", betont Kommandant Egerer aus Ranna. Im Ortsteil gibt es eine Brandmeldeanlage im Pflegezentrum an der Magdalenenkapelle. In Michelfeld haben die Gebäude von Regens Wagner inklusive der Förderstätte und der Werkstätten eine Brandmeldezentrale.

Eine weitere Brandmeldeanlage, die allerdings nicht direkt mit der Leitstelle verbunden ist, befindet sich im ehemaligen Betonwerk bei der Firma Christ GmbH am Pferracher Berg. In Auerbach gibt es über 20 solcher Anlagen, erklärt Sven Zocher. Krankenhaus, Pflegeheime, große Industriebetriebe, Geldinstitute und die Helmut-Ott-Halle gehören dazu.

Entsprechend häufiger werden die Kameraden der Stützpunktwehr Auerbach von Brandmeldeanlagen alarmiert. Im Vorjahr gab es sieben solcher Einsätze bei insgesamt 84 Alarmierungen, so der Kommandant. Seltener kommen solche Einsätze in Michelfeld vor. "Im Jahr 2014 eine Alarmierung durch Brandmeldeanlage, im Jahr 2015 zwei Einsätze, 2016 keine und 2017 bisher eine Alarmierung", zählt der Michelfelder Andreas von der Grün auf. In Ranna gehen durchschnittlich 20 bis 25 Prozent aller Einsätze von Brandmeldeanlagen aus, berichtet Stefan Egerer.

Technik wurde irritiert

Durchschnittlich etwa ein Drittel aller Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen entpuppen sich im Nachhinein als Fehlalarm, weiß Sven Zocher. Etwa 50 bis 60 Prozent aller Einsätze ergeben sich durch so genannte Täuschungsalarme. Dies sind Alarmierungen, bei welchen die moderne Technik irritiert – also getäuscht – wurde.

Das kann passieren durch Wasserdampf, Zigarettenrauch oder beim Kochen. "Aber solche Einsätze, die sich als Fehlalarm entpuppen, sind doch eigentlich die beste Übung", meint Kommandant von der Grün.

Einsätze wegen privater Rauchmelder, die ab Ende 2017 in allen Haushalten Pflicht sind, hatte die Feuerwehr Ranna noch nicht. "Die normalen Rauchmelder sind aber ebenfalls Lebensretter, weil sie die Bewohner insbesondere auch nachts vor Rauch warnen", betont Stefan Egerer.

Der Kommandant rät, nicht das billigste Modell zu kaufen: "Das CE-Prüfzeichen muss auf jeden Fall vorhanden sein. Zu empfehlen sind dann auch noch Geräte mit VdS-Prüfzeichen und die sogenannte Q-Zertifizierung." Weitere wichtige Eigenschaften wären eine Lautstärke, die auch in großen Häusern in jedem Zimmer zu hören ist, fügt Andreas von der Grün hinzu.

In größeren Häusern böten sich Funkrauchmelder an, die einen Alarm über Funk auch an die anderen Geräte weiterleiten, so dass auch diese ihre Sirene ertönen lassen. Es gibt drei Arten von Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen, erklärt Sven Zocher aus Auerbach: Den echten Alarm; den Täuschungsalarm, der zum Beispiel durch Wasserdampf oder Staub auslöst; und den echten Fehlalarm, der oft durch einen Fehler in der Technik ermöglicht wird. Konzentriert seien die Floriansjünger in jedem Fall.

Zocher erinnert sich zum Beispiel an einen Schwelbrand im Serverraum einer großen Firma. Durch die schnelle Alarmierung mittels Brandmeldeanlage konnten in diesem Fall größere Schäden verhindert werden. Für die Verrechnung von Feuerwehreinsätzen gibt es eine Gebührensatzung der Stadt Auerbach, die eine gewisse Toleranz enthält.

Häufen sich die Fehlalarme von bestimmten Brandmeldeanlagen, muss die Stadtverwaltung aufgrund der Satzung entscheiden, ob Einsätze in Rechnung gestellt werden.

BRIGITTE GRÜNER