Auerbach: Beifall für Fahnenträger und die Festdamen

Mehr als 90 Vereine und Gruppen beim Festzug der Feuerwehr zum 150. Gründungstag - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Sonne lacht am Sonntagnachmittag mit den Kameraden der Auerbacher Jubelwehr um die Wette: Mit einem großen Festzug durch die Innenstadt und einem gemütlichen Ausklang im Festzelt ging das 150-jährige Gründungsfest zu Ende.

Die Jubelwehr freute sich über strahlenden Sonnenschein beim Festzug. In Cabrios wurden die Ehrenmitglieder durch die Innenstadt gefahren. Viele Bürger säumten den Straßenrand. © Brigitte Grüner



Die Jubelwehr freute sich über strahlenden Sonnenschein beim Festzug. In Cabrios wurden die Ehrenmitglieder durch die Innenstadt gefahren. Viele Bürger säumten den Straßenrand. Foto: Brigitte Grüner



Pünktlich um 13.30 Uhr waren auf dem Festplatz die ersten Klänge der Knabenkapelle zu hören, die den Festzug anführte. Nach der Kapelle kamen die Ehrengäste aus der Politik und von der Feuerwehrführung, gefolgt von den Festdamen in ihren schmucken Dirndln. Immer wieder gab es am Straßenrand Beifall für die jungen Frauen.

Die Ehrenmitglieder der Feuerwehr wurden in zwei Cabrios gefahren; in stattlicher Zahl waren die Aktiven der Jubelwehr beim Umzug vertreten.

Insgesamt 93 Vereine und Gruppen zogen zunächst die Alleestraße entlang zum Grünhof, die Dr.-Heinrich-Stromer-Straße hinunter und die Pfarrstraße wieder hinauf in Richtung Schulsportplatz. Neben der Knabenkapelle sorgten vier weitere Gruppen für Marschmusik: Die Stadtkapellen aus Eschenbach und Velden, die Trachtenkapelle Hohenmirsberg und die Feuerwehrkapelle aus Trockau, die anschließend auch im Festzelt für die Besucher aufspielte.

Erfrischung aus der Spritze

Aus einem Spritzenwagen erfrischte die Feuerwehr Viehhofen die Zuschauer. © Brigitte Grüner



Aus einem Spritzenwagen erfrischte die Feuerwehr Viehhofen die Zuschauer. Foto: Brigitte Grüner



Die dunkelblauen Feuerwehruniformen wurden beim Festzug immer wieder aufgelockert durch Festdamen oder Jugendfeuerwehrleute in ihren bunten Kleidern und Shirts. Für eine kleine Erfrischung sorgte die Feuerwehr aus Viehhofen, die von einem alten Spritzenwagen aus in die zahlreichen Schaulustigen am Straßenrand zielte. Viele örtliche Vereine beteiligten sich ebenfalls in ihrer jeweiligen Tracht oder Freizeitkleidung.

Mit Defiliermarsch

Als die beteiligten Wehren und Vereine ins Festzelt kamen, freuten sie sich über einige Freimaßen, die schon auf den Tischen bereit standen. Mit dem "Bayerischen Defiliermarsch" zogen unter Beifall zunächst die Auerbacher Festdamen ein. Danach wurden die Fahnenabordnungen mit Applaus begrüßt. Die Jubelwehr freute sich über Präsente der Patenvereine und revanchierte sich mit einem hölzernen Festtragerl.

Bereits beim Festgottesdienst am Vormittag hatten die Kameraden aus Michelfeld ein Fahnenband übergeben. Ein launiges Grußwort sprach Vorsitzender Helmut Graf von der Feuerwehr Pegnitz, deren Patenwehr Auerbach seit 1991 ist. Graf sprach von einer "wunderbaren Freundschaft", die entstanden sei. Einen "Löschkorb" übergab Kommandant Hubert Linhardt von der Feuerwehr Neuzirkendorf, Patenverein seit 1972. Beim Frühschoppen überreichten die Patenwehren aus Nitlzbuch und Eschenbach ihre Präsente.

Parade des Ehrenamts

Die Nitzlbucher Wehr sorgte mit einem kleinen Feuerwehrauto für einen Hingucker. Valentin Schleicher hatte darin Platz genommen.



Die Nitzlbucher Wehr sorgte mit einem kleinen Feuerwehrauto für einen Hingucker. Valentin Schleicher hatte darin Platz genommen.



Der Festzug sei eine Parade des Ehrenamtes und des Helfens gewesen, sagte Schirmherr Bürgermeister Joachim Neuß in seinem Grußwort. Drei Voraussetzungen gebe es beim Feuerwehrdienst, meinte stellvertretender Landrat Martin Weiß, der zweite Schirmherr: Gute Ausstattung, gute Ausbildung und Kameradschaft.

"Wir in Bayern sind stolz auf die ehrenamtlich Tätigen", sagte MdL Dr. Harald Schwartz. "Heute feiert eine starke Truppe", betonte KBM Hans Sperber. Nicht nur die Auerbacher Feuerwehr sei super, sondern auch das Fest und die tolle Organisation im Vorfeld.

"Es war ein gelungenes Fest" resümierte Kommandant Sven Zocher, der schon wieder darüber lachen konnte, dass am Freitag Regenwasser aus einem Bereich des Zelts gepumpt werden musste. Gut klappte die Einweisung. Alle Umlandwehren mit Ausnahme der Patenwehr aus Nitzlbuch hatten sich postiert. Die auswärtigen Vereine waren schon in der Einladung auf die Parkmöglichkeiten am Stadtrand hingewiesen worden.

BRIGITTE GRÜNER