Auerbach bekommt eine eigene Caritas-Sozialstation

Patientenzahlen steigen stetig: Filiale der Pegnitzer Caritas kommt im Kolpinghaus unter - vor 2 Stunden

AUERBACH - Auerbach bekommt eine Caritas-Sozialstation. Schnelle Wege zu den Patienten im Gemeindegebiet und Kapazitätsprobleme am Standort Pegnitz sind die Gründe für diese Entscheidung. "Eine eigene Station in Auerbach ist wichtig. Die Menschen werden nicht jünger, viele brauchen zuhause Hilfe", sagt Dekan Markus Flasinski.

Diese Schwestern versorgen täglich die Patienten im Raum Auerbach. Die Caritas-Sozialstation hat künftig einen Stützpunkt im Kolpinghaus und kann die Räume mietfrei nutzen. Foto: Caritasverband Bayreuth



Im August habe der Caritasverband Bayreuth die Initiative ergriffen und erste Gespräche gesucht. Bislang werden die Patienten in der Gemeinde Auerbach ebenso wie die Bürger von Betzenstein, Pegnitz und Pottenstein von der Station am Röschmühlweg in Pegnitz aus betreut. "Die Einrichtung ist an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. In Auerbach können wir vergrößern und mehr Arbeitsplätze bieten", so der Dekan.

Gesprächspartner waren die Geschäftsführerin des Bayreuther Caritasverbands, Bozena Schiepert, Beraterin Eva-Maria Meyer, Eugen Eckert vom Auerbacher Caritasverein und Pater Markus. Erstes Ziel war ein Domizil für die Sozialstation, das möglichst im Zentrum sein sollte. In der Stadtmitte gab es nichts Passendes, doch das Kolpinghaus ist nicht weit. In der früheren Hausmeisterwohnung werden nun Räume für die Sozialstation geschaffen. Die Kolping-Familie sei sehr entgegenkommend gewesen, freut sich der Dekan. Bereits am 1. November wurde eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.

Neben einem Büro und Sozialräumen für die Mitarbeiter wird auch ein Beratungsraum für Eva-Maria Meyer geschaffen, die dort ihre Sprechstunden am Donnerstag abhalten wird. Um die Räume einzurichten, werden derzeit noch Spenden benötigt. Geschäftsführerin Schiepert spricht von einem Computer, Kopierer, Büromöbeln, Einrichtungsgegenständen, Küchenzeile und Waschmaschine, die noch angeschafft werden müssen. Ein Benefizkonzert der Knabenkapelle am 23. Dezember um 17 Uhr in der Michelfelder Asamkirche soll dazu dienen, einen finanziellen Grundstock zu legen.

Die Station werde zunächst als Filiale von Pegnitz ausgewiesen, soll aber mittelfristig selbstständig werden, erklärt der Dekan. Der Caritasverband rechnet – abhängig von der wirtschaftlichen Einschätzung — mit etwa einem Jahr. Angefangen wird mit zwölf Mitarbeiterinnen. "Wir hoffen, dass wir uns bald erweitern können", so Bozena Schiepert. Aktuell betreut die Sozialstation Pegnitz über 350 Patienten, etwa ein Fünftel kommt aus dem Auerbacher Raum.

Caritas bleibt Träger

Die Patientenzahlen haben in den vergangenen Jahren seit dem Start vor 38 Jahren stetig zugenommen. Betreut werden ausschließlich pflegebedürftige und kranke Menschen, die in ihrer häuslichen Umgebung leben. Die Mitarbeiter der Sozialstation Auerbach, deren Träger weiterhin der Caritasverband Bayreuth sein wird, kümmern sich um Patienten aus Auerbach und den Ortsteilen, aber auch aus dem Raum Thurndorf und Neuzirkendorf.

"Helfen Sie uns helfen. Denn wenn wir gebraucht werden, sind wir da. Immer." Unter diesem Motto bittet die Geschäftsführerin um Spenden, die der Grundausstattung der neuen Station zu Gute kommen sollen. Bozena Schiepert ist sehr dankbar, dass der Verband die Räume im Kolpinghaus mietfrei nutzen kann.

Wenn der Betrieb der Sozialstation angelaufen ist, soll ein Konzept entwickelt werden, sagt Pater Markus Flasinski. Man werde auch nachdenken über Palliativpflege oder kurzzeitige stundenweise Betreuung Pflegebedürftiger. Die Einweihung der Räume der Caritas-Sozialstation Auerbach ist bereits vereinbart. Am Sonntag, 13. Januar, wird um 10.30 Uhr Gottesdienst gefeiert, danach findet die offizielle Eröffnung der Räume statt.

BRIGITTE GRÜNER