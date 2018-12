Auerbach: Besucher sangen spontan den Steigermarsch mit

AUERBACH - Viele Menschen seien heute ängstlich geworden, vermisst stellvertretender Landrat Martin Weiß den unerschrockenen Geist der Bergleute. Die Knappen feierten am Sonntag traditionell ihre Schutzpatronin, die Heilige Barbara. Bereits am Vorabend zogen die Bergmänner in ihren schmucken Uniformen in einem Fackelzug auf den Marktplatz.

Der Fackelzug der Bergleute am Vorabend der Barbarafeier ist als Programmpunkt beim Adventsmarkt des Stadtverbands nicht mehr wegzudenken. Martin Gottschalk sprach zuvor einen Prolog. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Viele Besucher waren beim Adventsmarkt des Stadtverbandes geblieben, um die Bergleute zu sehen. Zusammen mit der Knabenkapelle zogen sie durch die Innenstadt auf den Marktplatz. Dort sprach Martin Gottschalk einen Prolog an die Schutzpatronin. Anschließend stimmte die Kapelle den Glückauf-Marsch an, den nicht nur die früheren Kumpels, sondern auch – in Auerbach durchaus noch gängig – viele Besucher mitsangen.

"In der Oberpfalz gibt es kaum Menschen, die dieses Lied nicht kennen. Der Gesang geht vielen an‘s Herz", drückte es Armin Kraus in seinem Grußwort zur Barbarafeier aus. Der Bergbau habe die Menschen in der Oberpfalz geprägt. Dieses helle Licht, das im Lied der Steiger mitbringt, brauche Jeder in dunklen Zeiten, nicht nur unter Tage. Liebevolle Beziehungen, Ermutigungen und gute Worte können auch schwere Wege über Tage beleuchten, sagte der Landesvorsitzende der bayerischen Bergmanns-, Knappen- und Hüttenmännischen Vereine.

Bürgermeister Joachim Neuß erinnerte an die thailändischen Jungen, die 17 Tage in einer Höhle gefangen waren. Dieser Vorfall habe wieder bewusst gemacht, welches Risiko auch die Bergleute bei ihrer schweren Arbeit unter Tage hatten. Es sei vielleicht eine positive Seite des in Auerbach nicht mehr existierenden Bergbaus, dass die junge Generation diese gefährliche Arbeit nicht mehr verrichten muss.

Martin Weiß erinnerte an die Zeugen aus der Bergbauzeit. Es sei schön, dass ein Verein Maffei mit verschiedenen Veranstaltungen am Leben erhalte. Auch das Wirtshaus Kreuzbräu, das sein Urgroßvater gebaut habe, war vor allem ein Treffpunkt der Bergleute. Die Barbarafeier sei ein geistiges Zeugnis des Bergbaus. "Die Bergleute waren ein Phänomen mit ihrem Zusammenhalt und ihrer eigenen Kultur." Es sei auch heute nötig, mutig zu sein und Veränderungen anzunehmen. Mit Grüßen von Landrat Richard Reisinger übergab Weiß einen Scheck.

Die Traditionen der Bergleute seien ein Stück Heimat und Kultur, betonte MdL Harald Schwartz (CSU). Die Erinnerungen sollten bewusst auch in der jüngeren Generation wach gehalten werden. Dem Knappenverein zollte der CSU-Mann Respekt und Anerkennung für die Bewahrung der bergmännischen Traditionen. Am Vormittag wurde zu Ehren der Heiligen Barbara mit Dekan Markus Flasinksi ein Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche gefeiert. Junge Bergknappen ministrierten. Nach dem Festgottesdienst fuhren die Bergleute – diesmal im Vergleich zu den Vorjahren stark dezimiert — mit ihren Ehrengästen zum Schützenheim nach Nitzlbuch, wo der gesellige Teil der Barbarafeier stattfand.

Vorsitzender Andreas Wilhelm begrüßte dazu auch Vertreter der Knappenvereine aus Königstein und Pegnitz mit ihren Vorsitzenden Manfred Stollner und Jörg Wettengel, die Stadträte Herbert Appl (CSU) und Norbert Gradl (SPD), Polizeichef Manfred Weiß und Oberstleutnant a. D. Dieter Möller. Die Bergknappenkapelle unter Leitung von Klaus Adelhardt, die auch den Gottesdienst schon musikalisch gestaltet hatte, unterhielt die Besucher, die zum Abschluss gemeinsam das Steigerlied "Glück Auf" sangen.

Die nächsten Termine für den Bergknappenverein sind die Barbarafeier am Samstag in Königstein (Abfahrt 17 Uhr Place de Laneuveville) und am Sonntag in Pegnitz (8 Uhr Abfahrt am PdL). Zum Abschluss der Bergwerksweihnacht gibt es einen Fackelzug der Bergleute. Treffpunkt ist am Sonntag, 9. Dezember, um 19 Uhr im Bergbaumuseum Maffeischächte. Am 6. Januar hat der Verein seine Hauptversammlung mit Neuwahl (14 Uhr Gasthaus Deml).

