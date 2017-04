Auerbach: Boden muss um halben Meter abgetragen werden

AUERBACH - Bautechnisch wäre es schnell möglich, die Erschließung des neuen Baugebiets am früheren Festplatz zu beginnen. Allerdings verlangten einige Behörden noch Änderungen in der Bauleitplanung. Die Folge: Der Bebauungsplan muss nochmals die Prozedur der öffentlichen Auslegung durchlaufen.

Im Moment ist der Franz-Josef-Strauß-Platz noch Lagerplatz für Baumaterialien und Abstellplatz für Lastwagen und Anhänger. Bevor die Erschließung beginnt, muss die Bauleitplanung abgeschlossen sein. Hier klemmt es im Moment. Foto: Brigitte Grüner



Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hat der Stadtrat beschlossen, dass auf dem Franz-Josef-Strauß-Platz, dem früheren Bahngelände, ein stadtnahes Baugebiet entstehen soll. Die Nachfrage war groß. Aber einfach ein Baugebiet aus dem Boden stampfen kann eine Kommune nicht. Dazu ist die Änderung einer Bauleitplanung nötig. Und die dauert. Weniger wegen der öffentlichen Auslegung für die Bürger, die nur vier Wochen dauert, sondern eher schon wegen der Anhörung der Behörden. Diese haben nämlich die Pläne zu beurteilen, wenn deren Aufgabenbereiche dadurch berührt werden.

Keine Bedenken der Bürger

Seitens der Bürger gab es keine Bedenken gegen das neue Baugebiet. Von den 19 beteiligten Behörden — oder besser gesagt Trägern öffentlicher Belange, wie es im Behördenjargon heißt — gab es allerdings schon Einwände, die eine nochmalige Auslegung des Bebauungsplanes erforderlich machen.

Zum Beispiel wegen der oberflächlichen Bodenbelastung. Das neue Baugebiet war viele Jahre lang Bahnhofsgelände. Aus diesem Grund hat das Landratsamt Amberg-Sulzbach im Oktober vergangenen Jahres eine Prüfung des Bodens durch Gutachter empfohlen, welches die Stadt dann in Auftrag gegeben hat. Der Bericht ging Ende Februar im Rathaus ein und ist damit auch Bestandteil des laufenden Bebauungsplanverfahrens. Das Ergebnis im Einzelnen: In oberflächennahen Bodenschichten wurden Schadstoffe wie Arsen, Blei, mineralölhaltige Kohlenwasserstoffe und auch polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe nachgewiesen.

Vorsorglich wird daher ein Abtragen der obersten Bodenschicht auf eine Tiefe von 50 Zentimetern in Betracht gezogen. Danach soll das Gelände bis zur endgültigen Höhe mit geeignetem, unbelasteten Material wieder aufgefüllt werden, heißt es in der Stellungnahme zur Sitzung des Stadtrats weiter. Und auch hinsichtlich Lärmschutz muss planerisch nachgearbeitet werden. So regte das Landratsamt eine Prüfung an, ob sich eine Wohnbebauung mit dem in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Feuerwehrhaus verträgt. Das Gebäude befinde sich in einem Sondergebiet. Der Schallschutz müsse aber auch auf dem nördlichen Bereich des künftigen Baugebiets geprüft werden. Dort befindet sich das Heim des Schützenvereins 1890. Die Wohnbaufläche reiche sehr nah an das Schützenheim heran. Und das Ergebnis der Gutachter sei ebenfalls als Bestandteil des Bebauungsplans mit aufzunehmen.

Gebiet aufteilen

Das Architekturbüro Roesch, das von der Stadt in dem Verfahren mit der Würdigung der Bedenken und Anregungen beauftragt worden ist, hat dem Stadtrat nun den Vorschlag unterbreitet, das Gebiet des Bebauungsplanes zu teilen. Darüber hat der Rat nun am morgigen Mittwoch zu entscheiden. Das Thema Franz-Josef-Strauß-Platz ist Punkt eins auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung, der um 18 Uhr beginnt.

Der Vorschlag des Architekten sieht vor, drei Bauparzellen aus dem allgemeinen Wohngebiet herauszunehmen und in ein Mischgebiet umzuwandeln. Auf diesen Grundstücken plant ein Bauunternehmer ein Muster-Fertighaus zu errichten. Dieses Vorhaben weise die Eigenarten eines Mischgebiets aus, so das Architekturbüro. In der Konsequenz heißt dies, in einem solchen Bereich sei der Lärm aus dem Umfeld eines Feuerwehrhauses vertretbar. Und auch für das unmittelbar benachbarte 1890er-Schützenheim soll es Maßnahmen geben, möglichen Lärm einzudämmen. Das Architekturbüro schlägt in diesem Zusammenhang vor, dass direkt am Heim nicht mehr geparkt werden sollte. Als Ersatz soll ein Parkplatz an der Hopfenoher Straße errichtet werden.

Weitere Stellungnahmen befassen sich unter anderem mit einem Pflanzgebot für Bäume oder mit der Installation von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf den Dächern der Wohnhäuser.

