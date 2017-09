Auerbach: Bürgerspital überfordert Stiftung

Sanierung des früheren Seniorenheimes ist im Moment ungewiss - vor 2 Stunden

AUERBACH - Alles andere als gesichert ist Moment die Finanzierung der Sanierung des Bürgerspitals. Darauf hat Kämmerer Michael Bierl den Stadtrat am Mittwoch Abend in seiner Haushaltsvorlage hingewiesen. Diskutiert allerdings wurde das Thema nicht weiter.

Das Bürgerspital in der Unteren Vorstadt in Auerbach steht leer und müsste dringend saniert werden. Beschlossen hat der Stadtrat 2016 den Umbau zu behindertengerechten Wohnungen. Aber die Kosten überfordern die Spitalstiftung. © Foto: Brigitte Grüner



Das Bürgerspital in der Unteren Vorstadt in Auerbach steht leer und müsste dringend saniert werden. Beschlossen hat der Stadtrat 2016 den Umbau zu behindertengerechten Wohnungen. Aber die Kosten überfordern die Spitalstiftung. Foto: Foto: Brigitte Grüner



Erste Bauuntersuchungen im Bürgerspital sorgten für schlechte Nachrichten: Der Umbau kommt wesentlich teurer als geplant. Im Oktober vergangenen Jahres hat der Stadtrat den Umbau beschlossen. Eine gesicherte Kostenschätzung allerdings fehlte damals noch.

Für den vom Volumen her gesehen kleinen Haushalt der Auerbacher Spitalstiftung wird das "Millionending" nur schwer zu stemmen sein. Das wird aus dem Vorbericht zum Haushalt klar, in dem der Kämmerer die Problematik deutlich anspricht.

Für die geplante Sanierung seien laut Bierl rechtzeitig Verhandlungen mit der Regierung der Oberpfalz hinsichtlich einer Finanzierung aufgenommen worden. "Nachdem aber hier sowohl die Wohnungsbauförderung als auch die Städtebauförderung eingebunden sind, gestalten sich die Verhandlungen umfangreicher und komplizierter als zunächst angenommen", so Bierl in seinem Vorbericht zum Spitalhaushalt.

Knapp drei Millionen Euro

Und der Kämmerer blickt in Sachen Bürgerspital auch nicht gerade optimistisch in die Zukunft. Derzeit sei nämlich noch nicht absehbar, ob eine Finanzierung gefunden wird, die auch für die Stiftung umsetzbar ist. Im Raum stehen nach aktuellen Bauuntersuchungen 2,9 Millionen Euro, die der Umbau kosten würde. In der Finanzplanung des Haushalts werde zwar ab dem Jahr 2018 die Generalsanierung des Bürgerspitals aufgelistet, Bierl weist aber bereits jetzt darauf hin, dass die Maßnahme im inzwischen festgestellten Umfang und der damit verbundenen finanziellen Belastung für die Stiftung schwer umzusetzen sein werde. Die Haushaltssituation der Spitalstiftung sei bereits in diesem Jahr als angespannt zu bezeichnen. Eine Mindestzuführung an den Vermögensbereich könne nur durch eine größere Holzfällaktion im Spitalwald erreicht werden, um einen Erlös zu erzielen.

Zwölf Wohnungen

Laut Beschluss des Stadtrats vom Oktober 2016 soll es künftig barrierefreie und zum Teil auch für Rollstuhlfahrer geeignete Wohnungen im Bürgerspital geben. Laut Entwurf des Architekten Urban Meiller seien zwölf Wohnungen in verschiedenen Größen geplant. Über die Kosten konnte in der damaligen Sitzung aber noch keine Aussage getroffen werden. Die Spitalstiftung hat in den vergangenen Jahren immer wieder Geld in das Gebäude gesteckt. Zum Beispiel wurde im Herbst 2010 für rund 45 000 Euro die Technik des Aufzugs, der vor gut 50 Jahren eingebaut worden war, modernisiert. Auch ein Nottreppenhaus wurde hinter dem Haus angebaut. Zuletzt war das Bürgerspital noch vom Caritasverein als Seniorenunterkunft genutzt werden. Der Vertrag ist aber vor geraumer Zeit gekündigt worden, weil des Haus nicht mehr den Anforderungen entsprach.

Im aktuellen Vermögenshaushalt der Spitalstiftung sind laut Bürgermeister Joachim Neuß auch nur 210 000 Euro eingestellt. Der Großteil der Summe wird für die Planungskosten gebraucht. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 91 000 Euro. Das Gesamtvermögen der Stiftung liege bei 1,15 Millionen Euro, informierte Neuß den Stadtrat weiter. Dabei handelt es sich nicht um Bargeld, sondern um Immobilien.

Der Bürgermeister machte deutlich, dass es bereits im aktuellen Haushalt eng zugehe. Ursache dafür seien neue Anforderungen, die der Prüfungsverband für Stiftungen gestellt hat. Das hat zur Folge, dass künftig auch die Abschreibungskosten erwirtschaftet werden müssen. Und das sei im aktuellen Haushalt nicht zu schaffen gewesen. Um das Loch zu schließen, ist im Spitalwald mehr Holz eingeschlagen worden, um Erlöse zu haben.

Die Sanierung des Bürgerspitals bezeichnete Neuß als große Herausforderung für die finanziell eher kleine Stiftung. Die Möglichkeiten seien begrenzt. Es müsse nicht nur eine wirtschaftliche Lösung, sondern auch eine entsprechende Förderung gefunden werden.

Die einzige Wortmeldung zum Spitalhaushalt kam von CSU-Sprecher Herbert Appl. Er hinterfragte, warum im vergangenen Jahr noch 40 000 Euro an Mieteinnahmen im Etat standen und in diesem Jahr nur mehr 32 500 Euro angesetzt werden.

Appl war sich bewusst, dass im Schenkl-Haus zwar die Flächen derzeit nicht gewerblich vermietet seien, ging aber davon aus, dass die Stadt doch sicherlich Miete an die Spitalstiftung zahle, da sie in den Räumen des Schenkl-Hauses im Moment Material lagert. Uwe Lindner, Leiter des Hauptamtes, sagte, dass eine Wohnung leer stehe. Und was die Mieteinnahmen der Stadt angeht, werde man mehr sagen können, wenn die Posten am Jahresende durchgebucht sind. Der Haushalt als solcher wurde einstimmig verabschiedet.

MICHAEL GRÜNER