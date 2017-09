2017 Bundestagswahl Auerbach: Das AfD-Ergebnis sollte "uns zu denken geben"

CSU sieht sich als Spitzenreiter bei den Auerbacher Wählern — Freie Wähler punkten mit ihrem Direktkandidaten - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Ortspolitiker sind überrascht über das Ergebnis der Bundestagswahl und haben nun besondere Erwartungen an die AfD.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl waren in den einzelnen Wahlbezirken höchst unterschiedlich. Die SPD punktete in der Kernstadt, die CSU unter anderem in Gunzendorf und die Freien Wähler bei der Briefwahl. © Patrick Pleu/dpa



Die Ergebnisse der Bundestagswahl waren in den einzelnen Wahlbezirken höchst unterschiedlich. Die SPD punktete in der Kernstadt, die CSU unter anderem in Gunzendorf und die Freien Wähler bei der Briefwahl. Foto: Patrick Pleu/dpa



Das Gesamtergebnis der Wahl bezeichnet Christoph Kasseckert, Vorsitzender der Freien Wähler (FW) in Auerbach, als "interessant". Es sei vermutlich so ausgegangen, wie es sich ein mancher gewünscht habe, der einen krassen Umschwung in Deutschland wollte; auch wenn Kasseckert "nicht glücklich" mit der AfD ist. Diese müsse sich jetzt als politische Partei beweisen, weil sie nun in der Verantwortung stehe. "In der demokratischen Umgebung muss die Partei nun zeigen, dass sie mehr kann als nur Parolen zu verbreiten", ist der FW-Chef überzeugt. Man werde sehen, ob die Partei gemäßigter wird.

Das Ende der Großen Koalition zwischen CSU/CDU und SPD könnte eine "positive Entwicklung" sein. Denn es sei keine echte Opposition möglich gewesen und die "GroKo" war seiner Meinung nach keine gute Lösung. Dafür werde es umso interessanter zu sehen, ob und wie das sogenannte Jamaika-Bündnis zwischen Union, Grünen und FDP funktionieren kann. "Die Parteien sind nicht bei allen Themen deckungsgleich, so käme auf alle Fälle Bewegung in die Diskussionen", meint Kasseckert, der selbst Wahlhelfer im Auerbacher Wahllokal Schule 2 war.

"Gute Werbung" hätten Kasseckert und seine FW-Helfer für den Direktkandidaten Manuel Werthner aus Amberg gemacht. Er könne sich vorstellen, dass die Erststimmen mit der führenden Partei in Auerbach, dem Aufschwung, der sich auf Kreisebene den FW angeschlossen hat, zusammenhängen. Er vermutet, dass viele Wähler ihre Erststimme an den Kandidaten gegeben haben, aber sich dem bewusst waren, dass ihre Zweitstimme nicht viel bringen würde und sie deshalb eine andere Partei gewählt haben.

Als "junges, frisches Gesicht" konnte der 27-jährige Werthner sicherlich auch punkten, vermutet Kasseckert. Die meisten Unterstützer hat der FW-Kandidat bei den Briefwählern 2 erhalten: 11,28 Prozent. Das schlechteste Ergebnis bekam er von den Wählern in Michelfeld 1: 2,49 Prozent. Kasseckert dazu: "Das Umland wählt traditionell Schwarz, das sind die Stammwähler", meint er. Und tatsächlich: Mit 57,68 Prozent hat Alois Karl von der CSU im genannten Wahllokal eines seiner besten Ergebnisse eingefahren: Das ist sogar besser als sein Gesamtergebnis in Auerbach nach der Bundestagswahl 2013 (54,4 Prozent).

Wie schwarz vor allem das nördliche Umland wählt — davon kann auch Günter Sertl, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, ein Lied singen: In Gunzendorf hat der Direktkandidat Johannes Foitzik mit 13,85 Prozent sein schlechtestes Ergebnis eingefahren. "Wir schneiden dort auch bei den Kommunalwahlen schlecht ab", sagt Sertl und vermutet, dass es mit der starken Ausprägung der Landwirtschaft zu tun hat, die traditionell die CSU wählt.

Generell ist Sertl "nicht erfreut" vom Wahlausgang. Und er kann ihn sich auch nicht erklären, wie er auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten mitteilt. Was er auf keinen Fall versteht: Warum die Freien Wähler bei der Bundestagswahl mitgemacht haben, obwohl sie nur in zwei anderen Bundesländern in den Landtagen vertreten sind und somit von vorn herein keine realistische Chance hatten, in den Bundestag zu kommen. "Die haben den anderen Parteien nur die Stimmen weggenommen", ist Sertl überzeugt.

Die Idee der SPD, in die Opposition zu gehen, findet er gut. "Wir tragen die Entscheidung von Martin Schulz mit", sagt er. Dennoch fragt er sich, ob die Union eine gute Regierung bilden kann. Außerdem wolle die SPD bei der Landtagswahl im kommenden Jahr punkten. Dafür haben die Sozialdemokraten gute Kandidaten, sagt er. In der Zukunft wollen er und der Ortsverein mit guter Kommunalarbeit punkten. "Das ist das Einzige, was wir machen können."

Vor allem im Wahllokal Schule 4 war die SPD stark. Mit 32,62 Prozent lag sie nah bei den Werten der CSU (35,11 Prozent), die wiederum die schlechtesten in ganz Auerbach sind. "Das liegt an der Verbundenheit der roten Wähler zum ehemaligen Bürgermeister Helmut Ott. Wir sind noch immer gut aufgestellt in Auerbach", ist der Vorsitzende überzeugt.

Auf die Frage, woran es liegen könnte, dass in diesem Wahllokal zehn Prozent weniger Auerbacher für Alois Karl gestimmt haben als der Durchschnitt, antwortet Bernhard Hinteregger, Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes: "Trotzdem waren wir auch dort die stärkste Kraft, übrigens wie in allen Auerbachern Wahlbezirken. Es sollte uns eher zu denken geben, dass auch bei uns in Auerbach die AfD in jedem Bezirk auf deutlich über fünf Prozent kam." Doch lässt man den Blick weiter schweifen, lässt sich schnell erkennen, dass Karl in Gunzendorf ein überdurchschnittliches und "äußerst erfreuliches" Ergebnis erreicht hat. Hinteregger meint, dass dort das Programm der Partei besonders gut ankomme. Angesprochen auf diese Unterschiede, sagt er: "Die Schwankungen waren nicht nur in Auerbach vorhanden. Die Analysen zeigen, dass es im ganzen Land solche Schwankungen gegeben hat."

Insgesamt vermutet er, dass das Wahlergebnis dazu führt, dass es innerhalb der CSU Orientierungsdebatten geben wird. Die Wahl haben seiner Meinung nach dieses Mal andere Themenbereiche entschieden und nicht das was in den vergangenen Jahren gut lief. Beispielsweise der wirtschaftliche Erfolg, die großen Herausforderungen in der Welt und Europa, die hohen Investitionen in die Infrastruktur und die rekordniedrigen Arbeitslosenzahlen.

Die Stimmen, die in Auerbach an die AfD gingen, sind unter dem Bundesdurchschnitt von 12,6 Prozent geblieben. Nur das Wahllokal Schule 2 kommt mit 12,54 Prozent sehr nah an diese Marke. Die wenigsten Unterstützer fand die Partei hingegen in Gunzendorf (5,19 Prozent). Die Schwankungen bei den beiden großen Parteien CSU und SPD liegen zwischen 61,04 und 35,11 Prozent (CSU), beziehungsweise 32,62 und 13,85 Prozent (SPD). Dafür haben die Vorsitzenden der Ortsvereine in Auerbach besondere Erklärungen. Gleich mehrere Vorteile hatte wohl der Freie-Wähler-Kandidat Manuel Werthner aus Amberg. Das hat ihm aber nur bei den Erststimmen, also für das Direktmandat, geholfen. Denn die Unterschiede zwischen Erst- und Zweitstimmen sind groß und reichen bis zu einer Differenz von 6,3 Prozentpunkten. Werthner landete mit den Auerbacher Stimmen mit 7,96 Prozent knapp hinter dem Direktkandidaten der AfD Peter Boehringer (8,49 Prozent). Bei den Briefwählern 1 hat Werthner sogar 11,28 Prozent erhalten, gleich danach das Wahllokal Schule 1: 10,17 Prozent. Auffällig ist, dass in Michelfeld nur 2,49 Prozent der Wähler sich für Werthner ausgesprochen haben.

Kerstin Goetzke Nordbayerische Nachrichten Pegnitz/Auerbach E-Mail