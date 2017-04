Auerbach: Die Felsers feiern "Eiserne Hochzeit"

AUERBACH - 65 gemeinsame Jahre in guten wie in schlechten Zeiten werden selten gefeiert: Marianne und Josef Felser freuten sich am Samstag mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln über viele Glückwünsche zur "Eisernen Hochzeit".

Marianne und Josef Felser (vorne von links) sind seit 65 Jahren verheiratet. Zum Ehejubiläum gratulierte neben den Kindern, Enkeln und Urenkeln auch Bürgermeister Joachim Neuß (hinten links) © Brigitte Grüner



Sogar Ministerpräsident Horst Seehofer hatte ein Buch und eine Glückwunschkarte geschickt. Ebenso gratulierten Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Joachim Neuß mit Geschenken des Landkreises und der Stadt. Josef Felser ist der erste Träger der Auerbacher Bürgermedaille. Im Juni 2011 wurde er für sein vielfältiges Engagement mit dieser Auszeichnung, die jährlich nur einmal vergeben wird, geehrt.

Los ging‘s am Kirchweihmontag

Das Jubelpaar hat sich an einem Kirchweihmontag kennengelernt. Josef (Jahrgang 1929) war mit einigen Brettern auf dem Weg in die Schreinerei, in der er gelernt hatte und als Geselle arbeitete. Marianne Ringl (Jahrgang 1930) war auf dem Weg in die Kirche und wollte danach zum Kirchweihtanz. Dort wartete sie allerdings vergebens auf Josef, der an diesem Tag lange in der Werkstatt zu tun hatte.

Den Tanz holten die beiden später nach, und am 22. April 1952 empfing das junge Paar einen Tag nach der standesamtlichen Trauung von Pfarrer Johann Ritter den kirchlichen Segen. Schon 1949 hatte sich Josef Felser als Schreiner selbstständig gemacht. 1954 legte er die Meisterprüfung ab. Zeitweise hatte er so viele Aufträge, dass er kaum Zeit zu schlafen hatte. "Acht Stunden Schlaf in einer Woche waren der Rekord", erzählt er. Zur Schreinerei kam später am Unteren Markt noch ein Möbelgeschäft dazu.

Auch privat wurde Familie Felser größer. Das Jubelpaar hat vier Kinder: Konrad, Maria, Clemens und Gabi. Zur Familie des Auerbacher Jubelpaares gehören inzwischen auch sieben Enkel- und zwei Urenkelkinder, das dritte ist unterwegs.

Josef Felser war nicht nur als Schreiner und Familienvater gefragt, sondern engagierte sich auch ehrenamtlich. So war er 26 Jahre im Vorstand des Stadtverbands und sechs Jahre Vorsitzender des Sportclubs Glückauf Auerbach. Für die Aktion Sorgenkind erspielte er mit einer Drehorgel Spenden in Höhe von 33 000 Mark.

