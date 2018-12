Auerbach: Digitaler Unterricht soll ausgebaut werden

AUERBACH - "Der bayerische Staat versorgt mit dem Masterplan ,Bayern Digital II‘ und der Einführung des ,digitalen Klassenzimmers‘ aktuell die bayerischen Schulen sehr gut," da sind sich zumindest die unterschiedlichen Schulen in und um Auerbach einig.

Auch in den Schulen der Region wird die digitale Kompetenz gefördert. Der Unterricht am Computer ist allerdings noch nicht die Regel geworden. Tafel, Kreide und Schwamm sind noch im Gebrauch. © Symbolfoto: Uli Deck



Die Bundesregierung bewilligte nun einige Milliarden Euro zusätzlich für den "Digitalpakt Schule", der aber voraussetzt Änderungen im Grundgesetz vorzunehmen.

Einwand erhob Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der einen Eingriff des Bundes in die Bildungshoheit der Länder ablehnt. Im Extremfall könne der Bund Einfluss auf die Bildungspolitik nehmen und Inhalte der Schulpolitik steuern. Es könne sich die Bildungsqualität in Bayern verschlechtern, so Söder.

Die Nordbayerischen Nachrichten hörten sich an Auerbachs Schulen um, wie es mit der Digitalisierung vorangeht und welche Gelder benötigt werden. An der Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule gibt es keinen Grund zur Aufregung. Konrektorin Stefanie Lutje-Küst erklärt: "Alle gesellschaftlichen Bereiche sind heute von der digitalen Revolution betroffen. Durch das mehrjährige Förderprogramm Bayernpool II ,Digitales Klassenzimmer’ stehen uns nun finanzielle Mittel zur Verfügung, die wir gemäß der vorgegebenen Zuwendungsrichtlinien in enger Absprache mit dem Sachaufwandsträger Stadt Auerbach und der Mittelschule möglichst effektiv für unsere Kinder verwenden werden."

Für Realschulrektorin Schwester Lioba ist die "Digitalisierung der Klassenzimmer" ein komplexes Thema. Trotz der strengen Regelung bei der Nutzung der Handys ihrer Schüler ist sie überzeugt, dass gerade für die Schulabgänger ein kompetenter und kritischer Umgang mit den digitalen Medien notwendig sei; die Aus-und Weiterbildung der Schüler und Lehrer müsse ein Auftrag der Schulen sein. So ist es auch im Lehrplan Plus für alle Schularten als Bildungsziel festgelegt. Trotzdem solle der jahrelang bewährte Unterricht an der Realschule in Auerbach weiterhin zu 75 Prozent andere wichtige Kompetenzen vermitteln.

Die Anträge für die Fördergelder sind bereits gestellt und werden vom Sachaufwandsträger beantragt. Ab 31. Dezember wisse man allerdings erst genaueres über die Finanzierung. Geplant sei erst einmal der Anschluss an das Glasfasernetz sowie Access Points und Wlan in allen Klassenzimmern sowie ein Klassensatz an mobilen Endgeräten, wie zum Beispiel das Schüler I-Pad, das die Schule zur Verfügung stellen möchte.

"Wir wollen die Bereitstellung der mobilen Endgeräte erst einmal über die Schule sichern. Sonst verlagert man die Angelegenheit in die Familien. Das wäre bei schwächer gestellten Menschen ungerecht", begründet Schwester Lioba die Entscheidung. "Die Technik ändert sich ja alle fünf Jahre und nicht alle können da Schritt halten,"sagt sie. Durch eine ordentliche Finanzierung könne man für alle Schüler die gleichen Voraussetzungen und Chancen schaffen.

Räume für Informationstechnik

Es sei jetzt schon möglich, mit relativ schnellem Internet zwei bis vier Schüler in den Klassenzimmern mit I-Pad oder Handy arbeiten zu lassen. Auch die Räume für den Unterricht der Informationstechnik sind in der Realschule vorhanden und werden weiterhin auf Basis des Masterplans Bayern Digital II unterstützt.

Annett Becker, Studiendirektorin des Gymnasiums Pegnitz, sieht die Schule gut aufgestellt. Durch die fließenden Gelder des Kultusministeriums könne hier schon einiges umgesetzt werden. "Unsere Schule wurde ja "generalsaniert". Bei den Umbaumaßnahmen wurde natürlich der Ausbau der Digitalisierung berücksichtigt. Schulen die aktuell nicht saniert werden, haben es da schwieriger auf den neuen Stand zu kommen," erklärt sie. Aktuell werde gerade entschieden, wer für die Anbindung an das Glasfasernetz beauftragt wird. Außerdem soll in jedem Klassenzimmer ein eigener Wlan-Hotspot eingerichtet werden, sodass die Lehrer selbst entscheiden können, wann das Wlan genutzt werden kann.

"Wir verfügen bereits über einen kompletten Klassensatz an Schüler- I-Pads." Ein Problem sieht Becker darin, dass sich die Technik ständig verändert und schnell überholt sein wird, sodass sie es sinnvoller fände, jeder Schüler würde möglichst mit seinem eigenen Handy oder I-Pad arbeiten.

Sinnvoller Umgang mit den Medien

Wichtig sei auch, dass Lehrer Schulungen im sinnvollen Umgang mit den Medien und den Schülern erhielten. Viele Schulen arbeiten bereits mit dem digitalen Angebot von "mebis -Landesmedienzentrum Bayern", das neben einer Lernplattform und einem Prüfungsarchiv in der Mediathek über 38000 digitale Unterrichtsmaterialien bereithält.

Es gäbe mittlerweile aber zahlreiche Anbieter auf dem Markt, die Unterricht über Apps anbieten, die auch auf die Tauglichkeit und Effizienz geprüft werden sollten. "Das Geld aus Berlin wäre noch etwas obenauf gewesen", sagt Becker.

Ähnlich sieht es Marco Speckner, Schulleiter der Mittelschule Pottenstein: "Es ist kräftig was in Arbeit und das ist auch absolut notwendig." Er habe beim Sachaufwandsträger sehr zeitig einen Antrag gestellt, auch auf Drängen der Kollegen, die sich schon für den Unterricht mehr Fortschritt in Sachen Digitalisierung wünschen.

Nicht nur Ausstattung, sondern auch schnelles Internet

Der Antrag sei bereits beschieden und die Gelder aus dem Pool Bayern Digital II für das "digitale Klassenzimmer" seien bereits unterwegs. "Wir sind durch eine Spende bereits mit einem Klassensatz an Schüler I-Pads ausgestattet. Aber was nützt die Ausstattung, wenn es nur langsames Internet in Pottenstein gibt, da nütze aktuell auch zusätzliches Geld aus Berlin nichts", bedauert er.

"Da geht im Moment nichts. Bis es hier schnelles Internet gibt, um mit 30 Kindern digitalen Unterricht realisieren zu können, vergehen in etwa noch zwei Jahre." Im November gab es ein Treffen mit einem Medienkonzeptteam und eine interne Lehrerfortbildung, um zu erörtern, in welche Richtung die Digitalisierung an der Mittelschule in Pottenstein gehen solle. Ziel sei es nun die Mittelschule so einzurichten, dass jeder Lehrer seine individuellen Möglichkeiten für Unterrichtsgestaltung hat.

"Wenn ein Kollege gerne die gute alte Tafel benutzen möchte, soll das auch möglich sein", beruhigt der Direktor die Kritiker der Digitalisierung.

