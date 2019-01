Auerbach: Disko-Nebel löste Alarm aus

Party in der Boulderhalle rief die Feuerwehr auf den Plan - vor 3 Stunden

AUERBACH - Disko-Nebel hat Samstagnacht die Brandmeldeanlage in der Helmut-Ott-Halle ausgelöst.

Feuerwehr © dpa



Feuerwehr Foto: dpa



Kurz vor 23 Uhr wurde die Feuerwehr mittels Sirene und Handy alarmiert und in die Halle gerufen. Doch der vermeintliche Brand entpuppte sich als Disko-Nebel von einer Feier in der Boulderhalle. Dort hatte der Verein "Zugzwang" am Samstag das Finale des Wettkampfs "3 mit Kraut" veranstaltet. Nach der Siegerehrung fand eine Abschlussparty statt. Eine "Party 18 Uhr bis Open End" hatte der Boulderverein geplant.

Dass die Feuerwehr am Ende noch kommen würde, war nicht vorgesehen. "Wir haben gründlich belüftet" berichtete Kommandant Sven Zocher.

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag kam ein Anruf, dass sich die Aktiven bereithalten sollen für einen Einsatz in den oberbayerischen Schneegebieten.

bg