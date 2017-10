Auerbach: "Dynamix" legte beim Kneipenfestival eine tolle Premiere hin

AUERBACH - Eine sternenklare Nacht, gut aufgelegte Gastronomen und Gäste, die von Lokal zu Lokal ziehen und die unterschiedlichen Musikstile genießen – Das war das 15. Auerbacher Kneipenfestival am vergangenen Samstag.

In Wittmann’s Bistro gefiel die Band ManShot aus dem Kirchenthumbacher Raum mit gekonnten Gitarrenriffs und den besten Hits aus den 70-er und 80-er Jahren. Foto: Brigitte Grüner



Wie gewohnt, hatten die Freien Wähler vom Aufschwung Auerbach ein abwechslungsreiches Programm organisiert. Deutschrock, bayerische Hits, Oldies und Lieder aus den Charts waren zu hören. Die Überraschung schlechthin war die junge Auerbacher Band "Dynamix". Rund 60 Besucher verfolgten den Premierenauftritt der Jugendlichen und erklatschten sich am Ende noch eine Zugabe. Neben einigen Gleichaltrigen und Familienangehörigen waren auch jede Menge "ganz normale Auerbacher" gekommen, um die neue Band zu hören.

Am Ende waren viele begeistert. "Ich bin sehr stolz" sagte Christine Ott, die einer der Sängerinnen das Spielen auf der Gitarre beigebracht hatte. Thomas Kormann applaudierte seinem Schlagzeug-Schüler und freute sich, dass es endlich wieder eine junge Band aus Auerbach gibt. Auch der langjährige Musiker Klaus Rupprecht war begeistert. "Super gemacht!", meinte er. Der Auftritt habe schon richtig professionell gewirkt. Ein öffentlicher Auftritt sei eine gute Gelegenheit, Selbstvertrauen zu tanken.

Er selbst habe in seiner Jugend mit neuen Bands meist zunächst bei Verwandtschaftstreffen gespielt. Gesangslehrerin Catherine Winter lobte die Ausstrahlung und Bühnenpräsenz. Auch dass mit den Augen des Öfteren der Kontakt zum Publikum gesucht wurde, sei richtig. "I like it", resümierte Winter.

Equipment ausgeborgt

Als Vorgruppe begeisterte die neue Auerbacher Formation „Dynamix“, die vor rund 60 begeisterten Zuhörern eine viel beklatschte Premiere feierte. Foto: Brigitte Grüner



Die Nachwuchsband konnte für ihren Premierenauftritt das Equipment von "mir 3 und du" nutzen. Ohne Umbau konnten die Musiker aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach gleich loslegen. Ihr Repertoire reicht von Rockmusik und Oldies zu Deutschrock und bayerischer Stimmungsmusik im Stil der Spider Murphy Gang oder der Troglauer Buam.

Gerne nutzten die Besucher am späteren Abend bei Liedern wie dem "Haberfeldtreiber" die kleine Tanzfläche vor der Bühne und feierten ausgelassen ihre Kneipenfestival-Party. Der Weißstadl wurde an diesem Abend vom SV08 bewirtet und erwies sich als stimmungsvolle Location, die häufiger genutzt werden könnte.

"Hausrecht" hatte in Wittmann’s Bistro wieder die vierköpfige Formation "ManShot". Die Musiker aus dem Kirchenthumbacher Raum sind gute Bekannte von Michael Wittmann, hatte er doch bei der Vor-Vorgängerband "Ede Wolf Inc." als Gitarrist gespielt. Zwei Freunde von damals sind bei "ManShot" noch mit von der Partie. Sie bestachen durch gekonnte Gitarrenriffs und spielten am liebsten Hits der 70-er und 80-er Jahre, etwa von ZZ Top, gefielen aber auch mit einer Hommage an den unlängst verstorbenen Musiker Tom Petty, in dem sie sein "Mary Jane’s Last Danse" aus dem Jahr 1993 zum Besten gaben.

Im Simpl rockten "The Superflys", ebenfalls gute, alte Bekannte vom Kneipenfestival. Zu Beginn saß das Publikum noch brav an den Tischen im Lokal. Je später der Abend wurde desto mehr gingen die Besucher mit. Der Vorraum des Simpl – die Band spielte gleich am Eingang – stand voller Leute, die sich im Takt der Rock- und Pop-Eigeninterpretationen wiegten. Wem es zu eng wurde, der fand im kleinen Festzelt, das direkt vor dem Lokal stand, einen Platz am Stehtisch oder am zusätzlichen Tresen.

Im Eiscafé Venezia überraschten "Der Dicke und der Belgier" alias Patrick Leuchauer an der Gitarre und Sash Brandt an den Drums mit Deutschrock und richtig alten Schlagern, die mit ihren souligen Stimmen musikalisch zu ganz neuem Leben erwachten. "Ich will keine Schokolade" (1965 von Trude Herr gesungen) gehörte ebenso dazu wie "Weil ich ein Mädchen bin (1994 von "Lucilectric").

Lieder zelebriert

Auch einige bekannte Lieder von Herbert Grönemeyer wie "Alkohol" oder "Männer" wurden mehr zelebriert als einfach nur nachgespielt. Dem Publikum gefiel es sichtlich.

Der Weißstadl am Schlosshof empfahl sich als mit seinem gemütlichen Flair als Veranstaltungsort. Beim Kneipenfestival sorgten „mir 3 und du“ für Stimmung und Tanzmusik. Foto: Brigitte Grüner



Mehr für das jüngere Publikum legten die DJs Alex Estevez und Shteeg auf. Sie begeisterten in den angesagten Locations V2 und Roadhouse die Fans von Technorhythmen, Housemusik und allem, was bei den jungen Leuten besonders gut ankommt. Ganz ungezwungen konnten sich die jüngsten Besucher des Festivals allerdings nicht bewegen, hatten doch mehrere Wirte Security-Personal angeheuert, das sich im Zweifel auch den Ausweis zeigen ließ.

Die Veranstalter waren am Ende zufrieden. 260 Eintrittsbänder wurden im Vorverkauf gelöst, insgesamt waren mit den Helfern rund 1000 Musikbegeisterte in der Innenstadt unterwegs, resümierte Holger Eckert. Die Sperrung des Zentrums habe sich als absolut sinnvoll und richtig erwiesen. Für das nächste Kneipenfestival gingen bereits die ersten Anfragen von Bands ein.

BRIGITTE GRÜNER