Auerbach: Eigenes Geschäft als Familienprojekt

Eisenwarenladen in der Oberen Vorstadt macht unter neuer Führung wieder auf - vor 1 Stunde

AUERBACH - Seit der Geschäftsaufgabe von Ingrid Wache im Mai haben die Auerbacher auf den Eisenwarenladen in der Oberen Vorstadt verzichten müssen. Doch damit ist ab dem heutigen Mittwoch Schluss: Unter dem Namen "Eisen- und Haushaltswaren Kattl" erfolgt der Neuanfang. Tochter und Mutter wagen ein Familienprojekt.

Katharina Bodea (rechts) macht das „Gruschgeschäft“ wieder auf — mit Unterstützung ihrer Mutter Heike Bennek (links). © Marcel Staudt



Katharina Bodea (rechts) macht das „Gruschgeschäft“ wieder auf — mit Unterstützung ihrer Mutter Heike Bennek (links). Foto: Marcel Staudt



Es war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Neun Jahre lang war Heike Bennek in Waches Laden hinter dem Tresen gestanden, half Kunden die exakt passende Schraube als Einzelexemplar zu finden. Auch Tochter Katharina Bodea, wie die Mutter Auerbacherin, war das Geschäft bestens bekannt. "Ich ging da schon als Kind ein und aus", sagt sie. Als Ingrid Wache nach 30 Jahren aufhörte, war der Entschluss bei Bodea und Bennek gereift: Sie wollten das "Gruschgeschäft", wie es die Vorbesitzerin und ihre Kunden hatten, in Eigenregie betreiben.

Realität wurden die Gedankenspiele aber erst im Juli. Bodea, gerade aus der Familienphase zurückgekehrt, meldete das Gewerbe an. In ihrem alten Beruf — als angestellte Industriekauffrau — wollte die 31-Jährige nicht mehr weitermachen. Stattdessen folgt nun der Schritt in die Selbstständigkeit. "Als ich gehört habe, dass Ingrid zumacht, dachte ich mir: Das kann nicht sein", erinnert sich Bodea. Sie glaubt fest daran, dass sie mit "Eisen- und Haushaltswaren Kattl" die richtige Entscheidung getroffen hat: "Reich werden wir mit dem Laden bestimmt nicht werden. Aber neben dem Verdienst meines Mannes, der einen Bürojob hat, ist es gut für die Familie."

Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Bodea wird die Chefin sein und ihre einzige Mitarbeiterin ihre Mutter Heike Bennek. "Es ist ein Familienprojekt", sagt die 55-Jährige, die ebenfalls davon überzeugt ist, dass der Laden unter neuem Namen und neuer Führung wieder gefragt sein wird. "Es kommt auf die Beratung an. Außerdem braucht man handwerkliches Geschick und technisches Verständnis. In so einem Laden geht es nicht nur ums Verkaufen."

Sortiment nahezu identisch

Das Sortiment ist im Vergleich zu dem, was Wache anzubieten hatte, nahezu identisch. Auch die Öffnungszeiten haben sich nicht geändert. Bodea arbeitet mit den selben Lieferanten zusammen. Von Arbeitshandschuhen über Backbleche, Einmachgläser, Feuerzeuge, Grablaternen, Gießkannen, Herbstgestecke, Spielzeug bis zur Zuckerdose wird es weiterhin alles geben. Und, ganz wichtig: "Die Schrauben gibt es weiterhin einzeln. So, wie der Kunde es braucht", sagt Bennek.

Neu sind dagegen Fenster und Türen, einige Regale, der weiße Anstrich an den Wänden und teilweise der Holzboden, der quasi wie der alte aussieht. Was der Kunde nicht sieht: Im Hinterzimmer steht nun ein Computer mit W-Lan. Von dort werden die Bestellungen getätigt. "Wenn Feierabend ist, soll auch wirklich Feierabend sein", sagt Bennek. Ingrid Wache hatte dagegen so manchen Abend vor dem heimischen Computer verbracht. An eine Internetseite denkt Katharina Bodea bereits, vielleicht auch mit Onlineshop, aber noch nicht jetzt: "Damit werden wir uns etwa in einem Jahr beschäftigen."

Erstmal muss das Geschäft anlaufen. Am Eröffnungstag gibt es zehn Prozent auf sämtliche Ware. "Und was wir noch nicht haben, bestellen wir für die Kunden gerne nach", verspricht Bennek. So sind es die Auerbacher schließlich von Ingrid Wache gewohnt.

MARCEL STAUDT