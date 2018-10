Auerbach: Ein Hüter für den Biber

Reiner Thanner hilft auch bei Problemen mit den Nagern - 15.07.2018 07:58 Uhr

AUERBACH - Biber vermehren sich nur langsam, deshalb hat Reiner Thanner, der neue Biberbeauftragte des Landratsamts Amberg-Sulzbach (wir berichteten), keine Sorge, dass der Nager in unseren Wäldern und Gewässern überhandnimmt.

Da der Biber scheu ist, zeigt Reiner Thanner ein ausgestopftes Exemplar eines Bibers. Es handelt sich um ein Jungtier, dass noch nicht die komplette Größe erreicht hat. © Barbara Schuster



Thanner ist Mitglied bei der Jägerkameradschaft Auerbach und aktiv in den Wäldern rund um Auerbach unterwegs. Er interessiert sich bereits seit seiner Kindheit für die Natur und ist zeitlebens schon immer gern "draußen". Er habe sich auf eine Bekanntmachung im "Gemeindekasten" in Michelfeld gemeldet, in der die Naturschutzbehörde des Landratsamts Amberg-Sulzbach Biberbeauftragte suchte. Seit Anfang Mai ist er im Amt.

"Wenn wir von dem Europäischen Biber sprechen, dann ist dieses Nagetier nicht gerade klein", erklärt der neue Beauftragte. Der Körper wird bis zu einem Meter lang und der Schwanz, beim Biber fachmännisch als "Kelle" bezeichnet, kann bis zu 38 Zentimeter lang werden. Typisch ist eben die Form des Schwanzes, der einer flachen Kelle ähnelt. Außerdem besitzt er zwischen den Zehen Schwimmhäute, die beim durchqueren von größeren Seen äußerst praktisch sind.

Ein Biber wiegt etwa 25 bis 30 Kilogramm und ist das schwerste Nagetier Deutschlands. Es ernährt sich hauptsächlich von Grünpflanzen. Zur Aufzucht seiner Jungtiere, meistens zwei bis drei, benötigt der Biber einen Bau im Wasser. Dessen Eingang hält der Biber unter Wasser, so dass keine Feinde in die Höhle gelangen können. Um den Wasserspiegel rund um die Biberburg je nach Wunsch zu bestimmen, baut das Nagetier Dämme aus Erde, zurechtgenagten Ästen und sogar Baumstämmen, um bei Flüssen oder Bächen das Wasser anzustauen. Oft bauen die schlauen Tiere auch Kanäle für den Transport von Baumaterial.

"Viele andere Tierarten, wie zum Beispiel der Eisvogel oder auch kleine Fische, finden durch diese Umgestaltung durch den Biber neue Lebensräume" erklärt Thanner. Da aber bei vielen Biberfamilien nur meistens ein Jungtier überlebt, vermehrt sich das Nagetier eher langsam. Biber haben außerdem ein Reviersystem, so dass junge Biber sogar abwandern, um ein neues Revier zu finden. Rivalen werden auch durch Kämpfe vertrieben. Deshalb findet man auf kleinerem Raum nur sehr wenige Biberfamilien.

"In Bayern gibt es nur fünf Prozent an Fläche, die für den Biber überhaupt in Frage kommen", erklärt Thanner. Das zeige auch, wie wertvoll die Region für die Biber ist. Hier findet man Biberbauten und -baustellen im Naturschutzgebiet "Alter Schacht" und in Degelsdorf. Thanner ist für das Gebiet in Auerbach, Königstein und Hirschbach zuständig. "Ich stehe als Berater zur Seite, wenn es Probleme oder Fragen zum Biber gibt", erklärt Thanner.

Wenn der Traktor "versumpft"

Bei einer einwöchigen Schulung in Laufen an der Salzach habe er viele Informationen über die rechtliche Lage und Präventionsmaßnahmen erfahren. Denn es käme natürlich auch zu problematischen Begegnungen zwischen Tier und Mensch, zum Beispiel sei es gar nicht so selten, dass ein Bauer mit seinem Traktor auf seiner Wiese im wahrsten Sinne des Wortes "versumpft", weil ein Biber darunter 20 Meter weit in das umliegende Gelände gegraben hat. Diese Art von Schäden seien etwa 98 Prozent der Schäden, die durch einen Biber entstehen können.

"Es kann auch sein, dass Baumstämme durch das Unterhöhlen oder das Annagen umsturzgefährdet werden", sagt Thanner. Hier gibt es verschieden Maßnahmen, wie Elektrozäune oder Schutzanstriche für die Baumstämme. Denn der Biber ist sehr streng geschützt und darf nicht bejagt oder vermarktet werden. Im 19. Jahrhundert wurde, durch die Bejagung, der Biber in Deutschland und Europa nahezu ausgerottet. Mittlerweile hat sich aber der Bestand wieder gut erholt, wie man an den zahlreichen Vorkommen in Bayern unschwer erkennen kann. Laut Thanner könne die genaue Anzahl bei uns aber nur geschätzt werden.

"Wenn jemand ein Biberproblem hat oder Fragen dazu, kann man bei der Naturschutzbehörde in Amberg-Sulzbach anrufen, dann werde ich als Biberberater eingesetzt", erklärt Thanner. Weiter werde er von dem langjährigen Biberberater Herbert Bachhuber unterstützt.

BARBARA SCHUSTER