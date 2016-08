Auerbach: Ein Spielplatz für alle Generationen

Weniger könnte Mehr sein: Sind die Treffpunkte für Kinder überhaupt noch zeitgemäß? - vor 26 Minuten

AUERBACH - Haben öffentliche Spielplätze heutzutage noch die Anziehungskraft wie früher? Kommt man zufällig an etlichen dieser Einrichtungen vorbei, scheinen sie regelrecht verwaist zu sein. In Auerbach, einschließlich aller 37 Ortsteile, gibt es aktuell 23 Spielplätze.

Die Auerbacher Familienbeauftragte Elisabeth Kolleng wünscht sich einen Mehrgenerationenspielplatz in der Stadt. © Sabine Rühl



Die Auerbacher Familienbeauftragte Elisabeth Kolleng wünscht sich einen Mehrgenerationenspielplatz in der Stadt. Foto: Sabine Rühl



Elisabeth Kolleng, die Familienbeauftragte im Auerbacher Stadtrat, unternimmt seit vielen Jahren mit den Bauamtsleitern der Stadt Rundgänge zu den Spielplätzen. Dabei wird überprüft, ob die Spielgeräte funktionsfähig und in Ordnung sind. Verwaiste Spielplätze? Diesen Eindruck kann Elisabeth Kolleng nicht teilen.

Denn ab den ersten warmen Frühlingstagen ziehe es die Kinder und Eltern raus auf die Spielplätze. „Natürlich beobachte ich, dass Familien mit Eigenheim gut mit Spielgeräten ausgestattet sind und die Kinder im eigenen Gärten spielen“, sagt sie. Außerdem: „Viele Kinder sind fest in unseren zahlreichen Vereinen eingebunden. Jetzt im August nutzen die Kinder die abwechslungsreichen Angebote des Ferienprogramms.“

Kolleng will das auf keinen Fall kritisieren. Sie betont, dass es freilich schön wäre, wenn möglichst viele Kinder in Auerbach die Spielplätze als Treffpunkt nutzen würden. Es soll ja auch ein Begegnungsort zum Spielen und sozialen Miteinander sein. Auch den Eltern soll der Platz dienen um sich zu treffen und kennenzulernen.

Konkurrenz an heißen Tagen

Generell sei es aber schwierig herauszufinden, warum, wann und wo verschiedene Plätze nicht so stark frequentiert seien. Während der heißen Sommertage im letzten Jahr trafen sich die Kinder höchstwahrscheinlich lieber im Freibad als auf den Plätzen, vermutet Kolleng.

Und wenn es die Kinder zu den Spielplätzen zieht, welche Spielgeräte kommen beim Nachwuchs dann am besten an? Das sei sehr unterschiedlich und unterliege wohl auch einem gewissen Zeitgeist sowie dem individuellen Vorlieben der Kinder, so die Familienbeauftragte.

Nach ihrer Beobachtung seien jedoch Sandkästen schon seit Jahren out. Zudem seien die Hygienevorschriften hierzu streng. Gleichzeitig habe sich das Spielverhalten der Kinder enorm verändert, so Kolleng. Der Bewegungsdrang sei viel größer geworden. Deshalb werden auch Sandkästen, die überhaupt nicht genutzt werden, von der Stadt nach und nach abgebaut.

Ein Platz für alle Generationen

Und wie sieht es mit den Spielplätzen insgesamt aus? Sie zu reduzieren, hätte Vor- und Nachteile. „Einerseits könnte man das Budget auf eine geringere Anzahl von Plätzen verteilen und ein größeres Angebot von Spielgeräten bereithalten. Andererseits: Wo soll man mit dem Abbau anfangen?“

In jedem neu erschlossenen Baugebiet sei automatisch ein Spielplatz mit eingeplant, den sich die Anwohner verständlicher Weise nicht gerne nehmen ließen. Außerdem wäre die Entfernung zum nächsten Spielplatz größer und von Kindern möglicherweise nicht mehr einfach zu erreichen.

Der größte Wunsch der Familienbeauftragten ist ein Mehrgenerationenspielplatz, eingeteilt in verschiedene Altersbereiche. Für sie wäre das die beste Begegnung für ein soziales Miteinander.

SABINE RÜHL